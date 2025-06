Az ideális intimtisztálkodás alapszabályai – és a hibák, amiket sokan elkövetnek

Az intimhigiénia fenntartása a női lét egyik fontos része, ám egyáltalán nem jelent egyet a drága intimkozmetikumok vásárlásával vagy a rendszeres hüvelyirrigálással. Sőt, egyes szokásokkal – még a jó szándék ellenére is – komoly károkat okozhatsz a hüvelyflórád kényes egyensúlyában, és rövid úton megismerkedhetsz akár a bakteriális vaginózis tüneteivel is.

Az egyik alapszabály, hogy vécéhasználat után mindig elölről hátrafelé töröld meg magadat! Fotó: Getty Images

Az intimhigiénia hét parancsolata

Csak a külső nemi szerveket tisztítsd! – A hüvely öntisztuló, tehát nincs szükség arra, hogy kimosd. Csak a szeméremtest, a szeméremajkak és a hüvelybemenet környékének lemosására van szükség – és ezt is bőven elég napi egyszer megtenni. Puha törölközőt használj! – Zuhanyozás után természetes anyagból készült, puha törölközővel szárítsd meg magadat! Ne dörzsöld az intimterületet, csak finoman itasd le róla a nedvességet egy puha törölközővel! Elölről hátrafelé törölj odalent! – Vécéhasználat után mindig elölről hátrafelé töröld meg magadat! Így elkerülheted, hogy kórokozók jussanak a hüvelybe, például a végbélnyílás környékéről. Szexuális együttlét után mosakodj meg! – Ezzel szintén megakadályozhatod a káros baktériumok szaporodását, terjedését. Rendszeresen cseréld a tisztasági betétet, tampont! – A tisztasági vagy egészségügyi betétet legalább 2-3 óránként, a tampont pedig naponta minimum 4-szer javasolt cserélni, hogy minimalizáld a gombás vagy bakteriális fertőzés kialakulásának esélyét. Érdemes előnyben részesíteni az illatanyagmentes termékeket. Már kialakult fertőzés esetén tampont nem szabad használni! Rendszeresen mosd ki magas hőfokon a törölköződet! – A törölköző remek búvóhely a baktériumok, gombák és vírusok számára. Egy törölközőt ezért maximum egy hétig használj, majd cseréld tisztára! A használt textíliát magas hőfokon – legalább 60 Celsius fokon – mosd ki! Szükség esetén mielőbb fordulj szakemberhez! – Előfordulhat, hogy minden elővigyázatosságod ellenére is felborul a hüvelyflóra kényes egyensúlya, például fokozott stressz hatására vagy antibiotikumkezelés miatt. Ne kezdj bele házilag semmilyen kezelésbe, amíg nem látott szakember!

Ezeket mindenképpen kerüld

Ahogy azt dr. Budai Marianna szakgyógyszerész is kiemelte egy korábbi interjúban, sokszor nem is a lenti tisztálkodás elhanyagolása, hanem annak túlzásba vitele okoz problémát, valamint az, hogy rossz terméket vagy valamilyen kockázatos módszert választanak a nők az intimtájékuk ápolására, tisztítására. „Az intimdezodorok gyakori használata, a túlzásba vitt tisztálkodás felboríthatja a hüvelyflóra kényes egyensúlyát. (…) Furcsa szokások, különböző »házi módszerek« élnek még ma is a köztudatban, amik veszélyesek lehetnek” – fogalmazott.

Ha tehát nem szeretnél szembesülni a kellemetlen, bakteriális vaginózisra utaló tünetekkel – például a szokatlan színű, állagú és/vagy szagú, bőséges hüvelyváladékkal vagy a fájdalmas vizeletürítéssel –, az alábbi tanácsokat is tartsd be.