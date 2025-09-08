Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +26°
Hidegfront

Éjszakai vizelés – egy határon túl már bajt jelez

HáziPatika
Szerző HáziPatika

A prosztata egy dió nagyságú mirigy a férfiszervezetben, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és általa jön létre az ondóváladék végleges állaga. Mivel közvetlenül körülöleli a húgycsövet, általában az összes elváltozása kihat a vizeletürítésre. Nézzük meg a következő esetpéldán keresztül, hogyan néz ki ez a gyakorlatban!

Íme egy középkorú férfi egy napja, amely világosan mutatja: a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás – bár nem életveszélyes állapot – komoly terhet ró az alvásra, a nappali működésre, akár még a testi biztonságra is.

Fotó: Getty Images

Miklós hetven felé közelít, házastársával nyugodt, hétköznapi életet élnek. Kora reggel azonban fáradtabb a szokásosnál: éjszakánként legalább háromszor fel kell kelnie, hogy vizeljen. Az utóbbi év folyamán lassan emelkedett nála az ébredések száma. A gyakori éjszakai vizelés – amikor valaki többször is felébred, mert pisilnie kell – nemcsak krónikus fáradtságot, figyelemzavart okozhat, de növelheti az elesés kockázatát is, különösen idősebbeknél. Miklós ebben az állapotban indul el a munkahelyére: éjszakai felkelések, megszakított alvás, reggeli fáradtság. Ezek miatt ingerlékenyebb, türelmetlenebb a kollégáival, nehezebben koncentrál – mindez rányomja a bélyegét a munkahelyi teljesítményére és a magánéletére is.

Napközbeni sürgető inger

A nap közepén, pont egy fontos megbeszélés előtt hirtelen vizelési inger tör rá – egy olyan erős, visszatarthatatlan késztetés, amely egy pillanat alatt a vécébe parancsolja Miklóst. Ez az úgynevezett urgency-jelenség is gyakori a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás esetén: a prosztata megnagyobbodása hatására kialakuló irritáció vagy hólyag-túlérzékenység is kiválthatja. A kínos helyzetben nem segít, hogy a legközelebbi mosdó alig pár lépésnyire van, az inger és a menekülés összehangolása stresszessé, rendezetlenné, idegessé teszi Miklóst.

Mit jelent a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás?

A prosztata egy kis szerv, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és átfut rajta a húgycső. Az idősödéssel párhuzamosan a prosztatát alkotó egészséges sejtek száma folyamatosan nő, a mirigy megnövekszik, és idővel összenyomja a húgycsövet. A prosztata növekedése természetes és jóindulatú, de ettől még kellemetlen tüneteket okoz: gyakori éjszakai vizelési inger (nocturia), hirtelen vizelési inger (urgency), valamint az érzés, hogy a hólyag nem ürül ki teljesen. A 60-69 éves korosztályban a prosztatamegnagyobbodás előfordulása akár 70 százalék körüli is lehet. Az éjszakai vizelés és a sürgető vizelési inger külön-külön is zavaró, együtt pedig erősen rontják az életminőséget.

Fotó: Getty Images

Éjszakai ismétlődő menetrend

Miklós este már korábbra időzíti a vacsorát, és mérsékli a folyadékbevitelét. Ez részben segít, de a prosztata méretét nem csökkenti, ezért a tünetek nem mindig szüntethetők meg egyszerű életmódbeli változtatásokkal.
A nocturia és az urgency tünetei jellemzőek és gyakoriak, de kezelhetők. Az elkerülhetetlen öregedést nem kell tétlenül viselni: a prosztatamegnagyobbodást lehet gyógynövényi kivonatokat tartalmazó készítményekkel lassítani, illetve gyógyszeresen is kezelni. Súlyos, elhanyagolt állapotú betegeknél alkalmazhatók műtéti megoldások is a prosztata méretének csökkentésére, illetve a teljes eltávolítására. 
A középkorú férfiak számára javasolt már korai vizelési zavarok esetén orvossal konzultálni, mert a panaszok hátterében más prosztatabetegségek (rosszindulatú daganat vagy gyulladások) is meghúzódhatnak. A pontos diagnózis és az időben megkezdett kezelés eredményeként visszatérhet a páciensek megszokott nappali életvitele, és az alvászavarok is rendeződhetnek, így összességében javulhat az életminőségük.

Mi történhet, ha nem kezeljük a problémák kiváltó okát?

A kezeletlen prosztatamegnagyobbodás húgyúti fertőzésekhez, hólyag- vagy vesekárosodáshoz vezethet. A tartós vizeletpangás veseelégtelenséget is okozhat. A prosztatagyulladás idültté válhat, ami hosszú távon életminőség-romlással jár. A prosztatarák pedig, ha későn derül ki, sokkal nehezebben kezelhető, és az életkilátásokat is jelentősen rontja.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

vizelet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +26 °C
Minimum: +15 °C

Délelőtt még többfelé felhős lehet az ég, és főként hazánk keleti, északkeleti felén több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután már nagyrészt napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiakból inkább már csak az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan csapadékgócok. Estétől nyugaton, délnyugaton már elkezd megnövekedni a felhőzet és záporok, zivatarok is érkezhetnek oda. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra