Éjszakai vizelés – egy határon túl már bajt jelez

Íme egy középkorú férfi egy napja, amely világosan mutatja: a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás – bár nem életveszélyes állapot – komoly terhet ró az alvásra, a nappali működésre, akár még a testi biztonságra is.

Miklós hetven felé közelít, házastársával nyugodt, hétköznapi életet élnek. Kora reggel azonban fáradtabb a szokásosnál: éjszakánként legalább háromszor fel kell kelnie, hogy vizeljen. Az utóbbi év folyamán lassan emelkedett nála az ébredések száma. A gyakori éjszakai vizelés – amikor valaki többször is felébred, mert pisilnie kell – nemcsak krónikus fáradtságot, figyelemzavart okozhat, de növelheti az elesés kockázatát is, különösen idősebbeknél. Miklós ebben az állapotban indul el a munkahelyére: éjszakai felkelések, megszakított alvás, reggeli fáradtság. Ezek miatt ingerlékenyebb, türelmetlenebb a kollégáival, nehezebben koncentrál – mindez rányomja a bélyegét a munkahelyi teljesítményére és a magánéletére is.

Napközbeni sürgető inger

A nap közepén, pont egy fontos megbeszélés előtt hirtelen vizelési inger tör rá – egy olyan erős, visszatarthatatlan késztetés, amely egy pillanat alatt a vécébe parancsolja Miklóst. Ez az úgynevezett urgency-jelenség is gyakori a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás esetén: a prosztata megnagyobbodása hatására kialakuló irritáció vagy hólyag-túlérzékenység is kiválthatja. A kínos helyzetben nem segít, hogy a legközelebbi mosdó alig pár lépésnyire van, az inger és a menekülés összehangolása stresszessé, rendezetlenné, idegessé teszi Miklóst.

Mit jelent a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás?

A prosztata egy kis szerv, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és átfut rajta a húgycső. Az idősödéssel párhuzamosan a prosztatát alkotó egészséges sejtek száma folyamatosan nő, a mirigy megnövekszik, és idővel összenyomja a húgycsövet. A prosztata növekedése természetes és jóindulatú, de ettől még kellemetlen tüneteket okoz: gyakori éjszakai vizelési inger (nocturia), hirtelen vizelési inger (urgency), valamint az érzés, hogy a hólyag nem ürül ki teljesen. A 60-69 éves korosztályban a prosztatamegnagyobbodás előfordulása akár 70 százalék körüli is lehet. Az éjszakai vizelés és a sürgető vizelési inger külön-külön is zavaró, együtt pedig erősen rontják az életminőséget.

Éjszakai ismétlődő menetrend

Miklós este már korábbra időzíti a vacsorát, és mérsékli a folyadékbevitelét. Ez részben segít, de a prosztata méretét nem csökkenti, ezért a tünetek nem mindig szüntethetők meg egyszerű életmódbeli változtatásokkal.

A nocturia és az urgency tünetei jellemzőek és gyakoriak, de kezelhetők. Az elkerülhetetlen öregedést nem kell tétlenül viselni: a prosztatamegnagyobbodást lehet gyógynövényi kivonatokat tartalmazó készítményekkel lassítani, illetve gyógyszeresen is kezelni. Súlyos, elhanyagolt állapotú betegeknél alkalmazhatók műtéti megoldások is a prosztata méretének csökkentésére, illetve a teljes eltávolítására.

A középkorú férfiak számára javasolt már korai vizelési zavarok esetén orvossal konzultálni, mert a panaszok hátterében más prosztatabetegségek (rosszindulatú daganat vagy gyulladások) is meghúzódhatnak. A pontos diagnózis és az időben megkezdett kezelés eredményeként visszatérhet a páciensek megszokott nappali életvitele, és az alvászavarok is rendeződhetnek, így összességében javulhat az életminőségük.

Mi történhet, ha nem kezeljük a problémák kiváltó okát?

A kezeletlen prosztatamegnagyobbodás húgyúti fertőzésekhez, hólyag- vagy vesekárosodáshoz vezethet. A tartós vizeletpangás veseelégtelenséget is okozhat. A prosztatagyulladás idültté válhat, ami hosszú távon életminőség-romlással jár. A prosztatarák pedig, ha későn derül ki, sokkal nehezebben kezelhető, és az életkilátásokat is jelentősen rontja.