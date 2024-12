Betegséghez vezethet a karácsonyi kapkodás

Ideális esetben a karácsonynak a megnyugvásról, szeretetről és a harmóniáról kellene szólnia, a valóságban azonban az ünnepeket megelőző hetek egészen más hangulatban telnek. A munkahelyeken az év lezárása előtti utolsó nagy hajtásban kell helyt állnunk, majd az irodából kilépve futólépésben vesszük az irányt a tömött üzletekbe, hogy beszerezzük az ajándékokat és a szentestéhez elengedhetetlen kellékeket. Az ilyenkor átélt stressz pedig az egészségünkre is negatív hatással van: az immunrendszerünk kevésbé hatékonyan működik, ami miatt fogékonyabbak lehetünk bizonyos betegségekre, például a felfázásra is. Fontos tehát megfogadni néhány tanácsot annak érdekében, hogy az ünnepeket ne árnyékolják be a kellemetlen tünetek.

Hogyan alakul ki a felfázás?

Mielőtt a megelőzés lehetőségeire térnénk, fontos eloszlatni egy gyakori tévhitet: a köznyelvben felfázásnak hívott hólyaghurut megnevezése félrevezető lehet, mivel arra utal, hogy a kellemetlen húgyúti tüneteket a hideg idézi elő.

Ez azonban nem igaz, a betegséget a legtöbb esetben bakteriális fertőzés okozza, a húgycsőnyílásba kerülő kórokozók – az esetek 70-90 százalékában az E. coli nevű bélbaktériumok –, amelyek a húgyhólyagba jutnak. A hideg is növeli a kialakulásának kockázatát, az alacsony hőmérséklet ugyanis a lehűlt testtájékon összehúzza az ereket, ami miatt meggyengülhet a kismedencei szervek vérellátása, így a kórokozók elleni védekezőképességünk is csökken ezen a területen. Nőknél a húgycső rövidsége fokozza a gyulladás kialakulásának veszélyét, ezért is szenvednek gyakrabban a felfázástól.

Ne hagyjuk, hogy a karácsonyi stressz tönkre tegye az egészségünket! Fotó: Getty Images

És miért is foglalkozunk az ünnepi időszakkal? A karácsonyi készülődéssel járó stressz miatt, amely nemcsak kifárasztja a testünket, de fogékonyabbá is teszi a megbetegedésekre. A szorongásra válaszul a testünk olyan hormonokat termel (elsősorban az adrenalint és a kortizolt), amelyeknek fontos szerepük van a stresszhez való alkalmazkodásban. A kortizol ugyanakkor gátolja az immunrendszer működését is, ami egy sor betegség, egyebek között a felfázás kialakulásához is vezethet.

Az életmódunk és táplálkozásunk is megváltozhat az ünnepek előtti időszakban, ezek pedig szintén gyengíthetik a szervezetünk védekezőképességét. Szó esett már arról, hogy az év végére jellemző munkahelyi hajtás, illetve a karácsonyi ajándékok utáni hajsza növeli a szorongást a szervezetünkben. A stressz pedig az éjszakánkra is hatással lehet, alvásunk felületesebb miatta, többször felébredünk, és nem tudjuk kellőképp kipihenni magunkat. A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás hiányában pedig az immunrendszerünk sem képes megfelelően működni, ami szintén segíti azt, hogy a kórokozók elszaporodhassanak a szervezetünkben.

A nagy kapkodásban kevesebb folyadékot fogyaszthatunk a kelleténél – ez a téli hónapokban egyébként is általános probléma, a hideg időben ritkábban jut eszünkbe a hidratálás. Ha nem juttatunk elegendő folyadékot a szervezetünkbe, akkor a szükségesnél kevesebbszer jelentkezik majd a vizeletürítési inger, tehát a kelleténél ritkábban ürülnek ki a vizelettel együtt a méreganyagok és a kórokozók. Minél sűrűbb a vizelet és minél több ideig van a hólyagban, annál ideálisabb környezet alakul ki a baktériumok szaporodásához.

Mit tegyünk, ha mégis megbetegszünk?

Persze az sem jelent 100 százalékos védelmet, ha a fenti rizikótényezők mindegyikére kiemelt figyelmet fordítunk. Ilyenkor a tünetek mérséklése javasolt, illetve a sok pihenés és a bőséges folyadékfogyasztás. A patikákban vény nélkül beszerezhető készítmények szintén segíthetik a mielőbbi felépülést. Első lépésként használhatunk természetes hatóanyagú készítményeket. A gyógynövények közül a csalán, a kukoricabajusz vízhajtó hatású, a medveszőlőlevél pedig közismerten antibakteriális hatású.

Mindig ügyeljünk, hogy megfelelő minőségű, ellenőrzött készítményt válasszunk!