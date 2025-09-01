Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Nagy változást hozhat a szívbetegek kezelésében ez a gyógyszer

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Egy régóta használt gyógyszerről kiderült: 14 százalékkal csökkentheti a szívinfarktus és a stroke kockázatát.

Az Európai Kardiológiai Társaság madridi kongresszusán bemutatott, később a The Lancet folyóiratban megjelent nemzetközi elemzés szerint a klopidogrél, amelyet eddig is alkalmaztak véralvadásgátlóként, jobb védelmet nyújthat a súlyos koszorúér-betegségben (CAD) szenvedők számára, mint az aszpirin.

Azt már korábban is kimutatták, hogy az aszpirin rendszeres szedésével hatékonyan csökkenteni lehet egy súlyos szív- és érrendszeri esemény bekövetkeztének kockázat. Alacsony dózisban ugyanis csökkenti a vérlemezkék tapadékonyságát, így a szívroham és a stroke is kisebb eséllyel alakul ki. Egy friss tanulmány eredménye szerint ugyanakkor van egy gyógyszer, ami még ennél is hatékonyabb lehet ezeknek a potenciálisan életveszélyes betegségeknek a megelőzésében. 

szívbetegség, gyógyszerszedés
A felfedezés rengeteg szívbeteg kezelésére lehet hatással. Fotó: Getty Images

A kutatás során több mint 28 ezer koszorúér-betegségben szenvedő pácienst vizsgáltak, akik hét klinikai vizsgálatból származó adatokon alapultak. Az eredmények szerint a klopidogrél alkalmazása 14 %-kal csökkentette a főbb kardiovaszkuláris és cerebrális események (szívinfarktus, stroke, kardiovaszkuláris halálozás) kockázatát az aszpirinhez képest. Ugyanakkor a súlyos vérzéses szövődmények előfordulása mindkét gyógyszercsoportnál hasonló volt.

Tekintettel arra, hogy a klopidogrel generikus formában is elérhető, megfizethető és széles körben hozzáférhető, az eredmények a kezelési irányelvek globális átgondolására hívhatják fel a figyelmet - írják a Guardian cikkében a szakemberek. 

szívbetegség keringési betegségek

