A pikkelysömör kellemetlen velejárója

A pikkelysömör, illetve a pszoriázisos artritisz is autoimmun betegség. Ez azt jelenti, hogy maga a szervezet támadja meg az egészséges szöveteket. Apikkelysömörmegjelenése után körülbelül 10 évvel már az ízületi gyulladás is kialakulhat. Jelenleg egyetlen kezelés sem tudja 100 százalékos biztonsággal megelőzni az artritisz kialakulását a pikkelysömörös betegeknél. A szakemberek szerint azonban pszoriázis korai felismerése és kezelése segíthet enyhíteni a bőrbetegség tüneteit, valamint csökkentheti az ízületi panaszok megjelenésének kockázatát vagy mérsékelheti a gyulladás súlyosságát.

A probléma kialakulását nem, de a gyakori fellángolást meg lehet előzni. Fotó: iStock

A fellángolás megelőzése

Bár a betegség megelőzésére nincs jól bevált recept, a tünetek súlyosbodása és gyakori fellángolása ellen azért tehetünk lépéseket. Egyes betegeknél például erős fáradtság és a bőrtünetek rosszabbodása jelzi előre az ízületi panaszok kiújulását. A figyelmeztető jelek megjelenésekor azonban még bevethetjük azokat a praktikákat, amelyekkel jó eséllyel megúszhatjuk vagy lerövidíthetjük a gyulladásos folyamatokat.

A fellángolás oka egyénenként változik, de a leggyakoribb okok között szerepel a stressz, az időjárásváltozás, a megerőltető testmozgás, a bőrsérülések vagy -fertőzések, valamint egyes ételek fogyasztása is. De súlyos ízületi panaszok jelentkezhetnek akkor is, ha szüneteltetjük a pikkelysömör kezelését. Egyes szakemberek szerint az egészséges testsúly elérése és fenntartása, a rendszeres testmozgás, a megfelelő stresszkezelési technikák - például jóga vagy meditáció -, illetve egyes kiegészítő kezelések - például az akupunktúra - is segíthetnek a fellángolások súlyosságának és gyakoriságának csökkentésében.

Mit együnk?

Sokaknak segíthet, ha kerüljük a tüneteket kiváltó ételeket, illetve gyulladásgátló étrendet követünk. A szakemberek szerint a pikkelysömörrel és ízületi gyulladással szenvedőknek jót tesz, ha gyakran fogyasztanak lazacot, tonhalat, bogyós gyümölcsöket, dióféléket, babot, hagymát és olívaolajat. A só- és alkoholfogyasztás csökkentése szintén segíthet a gyulladásos panaszok megelőzésében és mérséklésében.

