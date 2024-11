Vodcast: 40 felett erre figyeljenek a nők és a férfiak

Változókornak - vagy más néven klimaxnak - az utolsó havi vérzés időpontját néhány évvel megelőző, és azt követő életszakaszt nevezzük. Ebben az időszakban a női szervezet hormonháztartása átalakul: a petefészek működése fokozatosan hanyatlik, végül leáll, nem termel ösztrogént és progeszteront, nincs több peteérés és a menstruáció is elmarad, azaz lezárul a termékenység időszaka. Kevesebb szó esik róla, de ebben az életszakaszban a férfiak szervezetében is jelentős változások zajlanak le, amely nagyobb odafigyelést igényel az életmód és a táplálkozás tekintetében egyaránt. Dr. Bartók Róza, a SYNLAB konzultációs szakértője mindkét nem számára hasznos tanácsokat osztott meg.

Hallgassa meg podcastünket Dr. Bartók Rózával!

Testi-lelki változások változókorban

A menopauza átlagosan 45-55 éves kor között alakul ki, ha 45 előtt jelenetkeznek az első tünetei, úgy korai menopauzáról beszélhetünk, ha pedig 40 előtt, akkor korai petefészek-kimerülésről. Gyakorlatilag második serdülőkorként is tekinthetünk, amely nem csak testi tüneteket okoz, de a nők lelki világára is súlyosan rányomja a bélyegét. Erre fel kell készülni, így fontos, hogy a hölgyek még a menopauza időszaka előtt tisztában legyenek azzal, milyen változások zajlanak le bennük - hangsúlyozta Dr. Bartók Róza. Nagyon sok középkorú nőnek okozhat gondot például az alvászavar, ami miatt napközben fáradtak és ingerlékenyek is lehetnek. De a szervezetükben lezajló változások miatt az étrendjüket is javasolt újragondolni, illetve bizonyos mozgásformákat szintén érdemes a mindennapjaik részévé tenni.

A férfiak testében is jelentős változások zajlanak le ebben az időszakban, az andropauzának is hívott állapot esetükben egy kicsit később, inkább az 50-es és 60-as éveikben jelentkezik. Számukra a tesztoszteron hormon lecsökkenése okozza a testi tünetek egy jelentős hányadát, emiatt pedig a női nemi hormonok kerülnek előtérben, a hormonarány eltolódik. Tüneteik hasonlóak a női változókorban tapasztalt panaszokhoz: ingerlékenység, hőhullámok, libidócsökkenés vagy -vesztés, gyengeség, fáradékonyság, alvászavarok és hízás, elzsírosodás okozhat gondot ebben az életszakaszban. Amennyiben a tünetek súlyossá válnak, mindenképpen javasolt egy urológus szakorvost felkeresni - mondta el a doktornő.

A klimaxos tünetek enyhítésére gyakran írnak fel hormonpótló terápiákat, a nők egy része azonban tart ezeknek a kezeléseknek az esetleges mellékhatásaitól. A szakember szerint azoknak a régi tanulmányoknak az eredményeit, amelyek összefüggést véltek felfedezni a hormonpótló terápiák, illetve bizonyos daganatok kialakulása között, már szinte mind megcáfolták. A személyre szabott, nőgyógyásszal és endokrinológussal egyeztetett hormonterápiák Dr. Bartók Róza szerint biztonsággal elvégezhetők, és hatékonyan enyhíthetik a menopauzát kísérő panaszokat.

Mind a nők, mind pedig a férfiak esetében 40 felett rendkívül fontosak lehetnek a szűrő jellegű laborvizsgálatok, amelyekkel felmérhető a szervezet egészségeés a változókorban gyakoribbá váló betegségek kockázata egyaránt. Ezekkel a laborvizsgálatokkal megbizonyosodhatnak róla a szakemberek, hogy az érintettnél van-e vérszegénységre utaló jel, valamilyen felszívódási zavar, de következtetni lehet belőle a csontozat állapotára, a koleszterinszintre és a pajzsmirigyfunkciókra is. Bizonyos markerek jelenlétéből az érelmeszesedés veszélye is pontosan feltérképezhető a szakember szerint, ami szintén kiemelt figyelmet igényelhet mindkét nem számára. A változókorba lépő nőknél az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség jeleire is fokozott figyelmet kell fordítani, amelyben szintén komoly szerepe lehet a laborvizsgálatoknak. Emellett a nőgyógyászati vizsgálatok és a mammográfia rendszeres elvégzése is javasolt ebben az életszakaszban, az orvosokkal egyeztetve - hangsúlyozta a beszélgetésben Dr. Bartók Róza.