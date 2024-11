Veszélyes, ha ötnél több gyógyszert szedsz rendszeresen

Amikor a szükségesnél szélesebb körű gyógyszerelést alkalmaznak, azt szakszóval polipragmáziának nevezik. Erről jellemzően akkor beszélhetünk, ha az adott páciens rendszeresen ötnél több gyógyszert szed egyszerre. Egy friss vizsgálat pedig kimutatta, hogy ez a jelenség jelentős veszélyt jelenthet az Alzheimer-kóros betegekre nézve.

Nem ritka, hogy az idősek akár ötnél is több gyógyszert szednek naponta – és ez baj. Fotó: Getty Images

A több nem feltétlenül jobb

Mint kiderült, az ötnél több gyógyszert szedő Alzheimer-kórban vagy egyéb demenciában szenvedő betegek átlagosan több tünetet tapasztaltak. Emellett körükben az esések, a kórházba kerülés és az idő ellőtti elhalálozás esélye is nagyobb volt.

Jelentősen romlik az életminőség

Az érintettek emellett rosszabbul is funkcionáltak fizikailag. Ez azt jelenti, hogy több segítségre volt szükségük a mindennapi tevékenységek – például evés, öltözés, tisztálkodás – során, valamint mozgást segítő eszközöket is gyakrabban használtak, mint a kontrollcsoportok tagjai.