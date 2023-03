Reménytelennek tűnt, mégis túlélte a 25 ezer voltos áramütést

„2022. április 4-én, fél 8 körül történt. Kollégista vagyok Sárospatakon, a barátaimmal kimentünk a sárospataki vonatállomáshoz. Elindultunk vissza a kollégium felé, akkor történt ez a szerencsétlenség. Egy kollégistatársam felmászott egy vagon tetejére és megrázta a nagyfeszültség. Ezt látva én is utánamásztam, hogy megpróbáljam eloltani, hiszen lángolt, ekkor rázott meg engem is az áram” – mesélte a történteket a 16 éves Soma a Fókusznak.

25 ezer volt

Somát huszonötezer voltos áramütés érte a magasfeszültségű kábel közelében. A fiú testének több mint 50 százaléka megégett, alig maradt rajta ép bőrfelület. De ez még nem minden: az áramütést követően a fiatal több mint 3 métert zuhant, ennek következtében pedig koponyasérülést és térdtörést szenvedett. A miskolci kórházba szállították.

„Nem tudtuk, hogy életben lesz-e még, mire Miskolcra érünk, és akkor még azt sem tudtuk, hogy az utána következő 2 hónapban mindennap ezzel fogunk szembesülni, amíg ő mélyaltatásban, intenzív osztályon volt, hogy vajon lesz-e másnapunk” – emlékezett vissza a fiú édesanyja, Krisztina. Soma összesen több mint 100 napot töltött a kórházban, és a laboreredményei sokáig az élettel összeegyeztethetetlen értékeket mutattak.

„A miértre nem keressük a választ, hogy miért történt maga a baleset. A leletek, adatok alapján minden esélye megvolt arra, hogy ne legyen itt, de mégis itt van, 1 év után. Mély meggyőződésünk és szoktuk viccesen mondani, hogy biztos van valami dolga, ha a jóisten itt hagyta és ilyen állapotban is itt van velünk” – nyilatkozta Soma édesapja, László, aki könyvet is írt fia felépüléséről.

Most véradásra biztat mindenkit

A fiú csodával határos módon túlélte a balesetet, rehabilitációja azóta is jól halad. A mozgásfejlesztéséhez szükséges eszközök nagy részét otthonra is beszerezték, de Soma emellett rendszeresen bejár a Bethesda Gyermekkórházba. A nap 24 órájában kompressziós ruhát kell viselnie, ugyanis ezzel akadályozható meg a hegburjánzás. A teljes felépülésig még így is hosszú az út, de a fiú hálás azért, hogy életben van. Szeptember óta magántanuló, csak így tudta folytatni az iskolát.

A riportból az is kiderült, hogy a tinédzser a balesete óta sokkal céltudatosabban él, és az egyik legfontosabb célja most az, hogy történetével közvetett módon másoknak is segíthessen. „Véradó influenszer vagyok és leszek a közeljövőben. A közösségi médiában szeretném hirdetni a fiataloknak, hogy ezt vegyék igenis komolyan és nem olyan megterhelő évente párszor vért adni. Ha nekem nem adtak volna vért, akkor én sem lennék most itt. Úgyhogy adjunk vért, hogy másoknak is lehetősége legyen itt lenni velünk” – fogalmazott Soma.

