Nyaktól lefelé lebénult, de most újra jár

Patrik súlyos balesetet szenvedett születésnapi buliján: a medence mellett csúszott el és ütötte be a fejét, abban a pillanatban a nyakcsigolyája is eltört – derült ki az RTL Klub Fókusz című műsorából. Eleinte még nem is sejtették, mekkora a baj, a kórházban viszont világossá vált, hogy a legrosszabbra is fel kell készülniük: akár lélegeztetőgépre is kerülhet Patrik. Senki nem tudta megmondani a fiúnak, milyen élet vár rá a baleset után, abban viszont biztos volt, hogy nem adja fel: újra mozgatni akarta végtagjait.

Legelőször fel se fogtam, hogy milyen komoly a helyzet, mennyire súlyos, de már az első pillanatoktól úgy voltam vele, hogy én nem maradok így, hogy fel fogok állni. Nem maradok székben vagy ágyban fekve – mondta a fiú, aki hatalmas akaraterejének köszönhetően elindult a gyógyulás útján. A kezelések, a gyógytorna és a masszázsok együttesen rendkívül lassú, de egyértelműen pozitív hatást gyakoroltak Patrik mozgására.

Segítségre van szükségük a teljes gyógyuláshoz

Amikor a lábujjam először mozogni kezdett, az még egy milliméter sem volt. Anyám ott volt a lábamnál, figyelte és azt mondta, hogy látja. Én föntről nem láttam semmit. Olyan kicsi volt a mozdulat – emlékezett vissza a fiú. Patrik azóta hosszú utat járt be. Kiderült, hogy melyek azok az izmok, amelyeket legalább részben tud mozgatni, először ezeket próbálták tovább erősíteni, de nem mondtak le a gátoltan működőkről sem.

Patrik rendszeresen utazik Pécsre, de Budapesten is foglalkoznak a mozgásával. Emellett persze otthon is edz, hogy a lehető leggyorsabban fejlődjön. Ám az olyan esetekben, mint Patriké, az állam nem finanszírozza a gyógykezeléseket. Így nemcsak lelki, de hatalmas anyagi teher is hárul rájuk, mivel a foglalkozások és az utazások költsége havonta átlagosan több mint félmillió forintba kerülnek. A most 18 éves Patrik minden esélyre rácáfolt, amikor a saját lábára tudott állni, a kezelőorvosai szerint viszont még sok munka van előtte a teljes gyógyulásig.

Nem tudok magamnak elképzelni olyan életet, amiben benne van az, hogy kerekesszéket használok. Nem bírok olyat elképzelni, amit meg bírnék oldani ülve, ezért mindent bele kell adjak – fogalmazott Patrik.

Ha támogatnád Patrikot és családját, ezen a számlaszámon teheted meg:

Zsilli Patrik Szilárd

Számlaszám: 11773315-02079778 IBAN: HU41 1177 3315 0207 9778 0000 0000

BIC kód: OTPVHUHB

