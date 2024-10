Megszűnik a szülészet Keszthelyen

November 4-től megszűnik a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg osztály a Keszthelyi Kórházban – adta hírül a kórház vezetésének közleménye alapján a Zaol.hu.

A kórház épülete Keszthelyen. Fotó: Katona Tibor / MTI

A tájékoztatás szerint az I-es progresszivitási szinten működő – csak alapszolgáltatásokat biztosító – szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg osztály feladatait a környező kórházak (Veszprém, Ajka, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Kaposvár) veszik át. A szülészet-nőgyógyászati járóbeteg ellátás, a terhesgondozás és a nőgyógyászati szakellátás viszont továbbra is elérhető lesz.

A kórház menedzsmentje szerint a bezárás

a betegbiztonság megteremtését célozza. Ezáltal a kismamák és a páciensek magasabb szakmai szintet képviselő – komplikált esetben is azonnali beavatkozásra képes – intézményekben kapják meg az egészségügyi ellátást. Az intézkedés összhangban van azzal, hogy a szülészeti vagy nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátást kérelmezve egyre több páciens fordult a magasabb szolgáltatási szintet nyújtó kórházakhoz.

A Keszthelyi Kórházban júliustól már szünetelt egyszer a szülészeti fekvőbeteg-ellátás, egy héttel ezelőtt pedig Keszthely független polgármestere, Tóth Gergely beszélt arról, hogy a kórház 15 millió forintos támogatást kért az önkormányzattól éppen a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátásra, illetve hogy veszélyben van a gyerekosztály jövője is, érsebészetre pedig már Zalaegerszegre kell menniük a betegeknek – írta meg akkor a 24.hu.

A hírre most Tóth Gergely is reagált Facebook oldalán. Mint írta: hivatalba lépésük óta azért harcoltak, hogy a kórházban „minden osztály megmaradjon, és az ellátás színvonala se romoljon”. Közlése szerint ő is a Facebookon értesült a bezárásról:

ma a Keszthelyi Kórház facebook oldalán arról írtak, hogy a szülészet- nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás megszűnik. Ezt nem nevezhetjük stabil működésnek. És ezt nem is tudjuk elfogadni.