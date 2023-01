Megosztotta a hosszú élet titkát a százéves háziorvos

A hosszú életkor megélése alapvetően genetikai adottságoktól függ, ám a jó genetikai adottságokat is el lehet rontani – emelte ki Dr. Körmendi István az RTL Klub reggeli műsorában. A még mindig praktizáló százéves háziorvos szerint az életkörülményeink, a környezetünk sokat ronthat vagy javíthat az adottságokon.

A gyógyító munka mellett külön szívügye a megelőzés, ezért fájlalja, hogy a lakosságnak nincs egészségtudata. Szerinte már a gyerekeknek el kellene kezdeni az egészségtant oktatni, mert a megfelelő alapok nélkül nehéz a pácienseket bevonni a közös munkába a háziorvosi rendelőben. A prevenció ugyanis egy közös tevékenység kellene hogy legyen orvos és beteg között – hangsúlyozta.

Dr. Körmendi Istvánnal a közelmúltban készített videót a Semmelweis Egyetem is:

Az adottságokon kell javítani

Ha valakinek nem megfelelőek a genetika adottságai, de tudatosan dolgozik az egészsége megőrzéséért, sokat tehet önmagáért, a hosszú életért. Ehhez tartozik az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, illetve a megfelelő szűrővizsgálatok rendszeres elvégzése – emelte ki a háziorvos.

Élő példaként önmagát említette: szülei és három nagyszülője is korán haltak meg szív- és érrendszeri betegségben. Emiatt erre jobban odafigyelt, és saját magán korán fel is fedezte, hogy neki is magas a vérnyomása. Ám mivel időben kiderült, azóta is hatékonyan tudja kezelni azt. Kiemelte, hogy pályafutása alatt milyen hihetetlen fejlődésen ment keresztül az orvostudomány. Ezt pedig – mint mondja – ki kell használni, hiszen például a magas vérnyomásra már igen hatékony kezelési módok állnak rendelkezésre. Még ha panaszmentes is a páciens, akkor is érdemes kezelni, hogy később se legyen belőle nagyobb baj.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!