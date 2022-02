Már nemcsak az állami egészségügyben, hanem a magánellátásban is egyre többet kell várnia a betegeknek. A folyamatot tovább erősítette, hogy az elmúlt két évben több alkalommal is csak életmentő műtéti beavatkozásokat láthattak el a kórházak - írja cikkében az Index.

Csípőprotézis-műtét: 371 nap várakozás

A halasztásra került műtétekkel a kórházi várólisták hossza megnövekedett. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint, míg 2019-ben egy csípőprotézis-műtétre 291 nap volt az átlagos tervezett várakozási idő országosan, 2020 májusában már 324 nap, 2021 januárjában pedig 371 nap. Ez pedig csak egy a sokféle beavatkozás közül, amely esetén több mint egy évet kell várnia a betegeknek, mire sorra kerülnek. Hacsak nem fordulnak egészségügyi magánszolgáltatókhoz.

Már a magánegészségügyben is egyre többet kell várni. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Megnövekedett kereslet, megnövekedett bevétel

Az ellátási oldalon a járvány új lehetőségeket is teremtett a magánszektornak, hiszen az állami ellátást annyira leterheli a koronavírusos betegek gyógyítása, hogy számos területen - egyes járóbeteg-ellátásokban, képalkotó diagnosztikai vizsgálatokban, elektív műtétekben, illetve poszt-COVID-kivizsgálásokban - egyre nagyobb teret nyernek a privát szolgáltatók.

A megnövekedett kereslet a bevételeken is érzékelhető, amit Rékassy Balázs egészségügyi szakközgazdász is megerősít. Mint mondja, "korábban csak 15-20 ezer forintos vizitekre jöttek el az emberek, vagy esetleg az 1-2 százezer forintos, egynapos sebészeti műtétekre, ma már egyrészt a (kontrollvizsgálat) vizitdíj inkább a 20-30 ezer forintos kategória, másrészt soha nem látott mértékben nőnek a műtéti beavatkozások számai a magánegészségügyi intézményekben".

Nincs motiváció

Rékassy felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan az orvostársadalom nyugodtabban végzi munkáját a fizetésemelést követően, azonban a munkahelyi motiváció csökken. Semmi sem kényszeríti az állami egészségügyben dolgozókat, hogy többet dolgozzanak, és maga az intézmény sem érdekelt a várólisták csökkentésében, hiszen finanszírozást kap, nem teljesítményarányos bérezést.

Hónap végén már csak szívességből ügyelnek az orvosok.

A szakközgazdász hangsúlyozta, bizonyos szakterületeken már most is várólista alakult ki. Példaként említette, hogy hónapokat kell várni, míg egy endokrinológus szakorvos új beteget fogad, de a magán nőgyógyászati rendelésekre is nehezen lehet időpontot kapni.