Lábdagadás nyáron – mikor forduljunk orvoshoz?

Bár a nyár sokak számára kedvelt időszak, ennek ellenére több kellemetlen panaszt is okozhat a kánikula. Ilyen például a lábdagadás, melyet igen sokan tapasztalnak a hőségben – mutatott rá dr. Ercsei Ibolya, a Trombózis-és Hematológiai Központ hematológus.

Mitől dagadhat meg a lábunk?

Nyáron, amikor a hőmérséklet emelkedik, a bőr felszínén lévő erek automatikusan kitágulnak, hogy hűvösen tartsák a testet. Ez a megnövekedett véráramlás azt okozhatja, hogy a nyirokrendszerből folyadék szivárog a környező szövetekbe, és ez duzzanatot, ödémát generál. Vannak, akiknek genetikailag több szivárgó kapillárisuk (finom erek) van, mint másoknak, és a legtöbb ember azt fogja tapasztalni, hogy a folyadékszivárgás az életkor előrehaladtával egyre inkább fokozódik. A problémát erősebben tapasztalják azok, akik nem szoktak hozzá a meleg éghajlathoz, így testüknek nem volt ideje alkalmazkodni a magas hőmérséklethez. Rajtuk kívül a túlsúlyos emberek is nagyobb kockázatnak vannak kitéve hő okozta ödéma szempontjából.

Komoly betegség is állhat a lábdagabdás hátterében. Fotó: Getty Images

Bár teljesen normális, ha a nagy melegben dagadnak a végtagjaink (különösen az alsók a gravitáció miatt), a nagy mennyiségű folyadék-felhalmozódás és dagadás azonban valamilyen kóros egészségi állapot jele lehet, melyet a hőség tovább ronthat. Éppen ezért, ha nem múlik, túl nagy mértékű, fájdalmas, esetleg aggódunk miatta, érdemes konzultálni orvossal, aki kizárja a súlyosabb állapotokat.

Betegségeket is jelezhet

A lábak dagadását több kóros állapot is okozhatja. Nagyon gyakori, hogy valamilyen vénás elégtelenség húzódik meg mögötte: visszértágulatok (vannak, melyek szabad szemmel nem láthatóak, ám az ultrahang kimutatja), nyiroködéma, PTS (poszttombotikus szindróma). Visszértágulatok esetén ezért – és hogy ne romoljon az állapot és lépjenek fel szövődmények – érdemes kompressziós harisnyát viselni, mivel az összenyomja az ereket, és a véráramlást a felületi vénáktól a mélyebbek felé tereli. Ráadásul a nyirokkeringésre is pozitív hatással van, így nyiroködéma ellen is bevethető. Súlyos esetekben visszérműtét indokolt.

Dr. Ercsei Ibolya elmondta, hogy ha valaki átesett már trombózison, akkor számoljon azzal, hogy vissza-visszatérő probléma lehet a lábdagadás az érintett végtagon. Sőt, ha nincs jól beállítva a véralvadásgátló terápia, a meghibásodott vénabillentyűk ott maradnak, és úgy nagy a veszélye annak, hogy előbb-utóbb PTS lép fel. Éppen ezért fontos a trombózis hosszútávú kezelése is, hogy ez elkerülhető legyen.

Amennyiben egyik napról a másikra jelentkezik duzzanat, fájdalom, livid elszíneződés is társul hozzá, akkor mindenképp sürgősen forduljunk orvoshoz, mivel mélyvénás trombózis jele is lehet. Ha pedig a trombózist okozó vérrög leszakad, akkor az könnyen a tüdőbe kerülhet, ahol életveszélyes tüdőembóliát okozhat.

Ezek a betegségek, állapotok okozatnak még lábdagadást:

szívbetegség

veseelégtelenség



májbetegség



terhesség (fontos, hogy a lábdagadás preeclampsia tünete is lehet)

Tanácsok lábdagadás ellen: