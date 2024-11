Köszvény: ezeket az ételeket kerüld!

A köszvény az anyagcsere-betegségek egyike, amelyet a vérben lévő húgysav magasabb szintje, illetve emiatt a nátrium-urát kristályok lerakódása okoz az ízületekben. A húgysav szintje akkor lesz rendellenesen magas, ha a vesék nem tudnak elegendő mennyiséget eltávolítani a vizelettel. A köszvényes beteg étrendjének összeállításában tehát ezeket a tényezőket figyelembe kell venni, hiszen a betegséget a megfelelő étrenddel kordában lehet tartani. A vérben kimutatható nagyobb mennyiségű húgysav egy része a táplálékokból a szervezetbe kerülő purinból származik. A köszvényes betegeknek tehát purinszegény diétát kell tartaniuk, amely napi 100-120 mg purinnál nem tartalmazhat többet.

A vörös húsokat jobb, ha kihagyod. Fotó: Getty Images

Ezeket nyugodtan eheted

Igen alacsony purintartalmúak a tejtermékek, a sajt, a túró, a vaj, továbbá a saláták és a gyümölcsök. Alacsony a fehérkenyér, a burgonya, a paradicsom, a főzőtök, a karalábé, a retek és a cékla purintartalma is. Ezeket tehát a köszvényben szenvedő betegek is nyugodtan fogyaszthatják. Az érintettek számára kiemelten fontos a vitaminban gazdag, energiaszegény ételek, valamint a bőséges folyadék fogyasztása (akár 2,5–3 liter naponta). Ha a köszvényhez túlsúly is párosul, érdemes a felesleges kilóktól megszabadulni, hiszen így csökken a szervezetben a megnövekedett húgysav, ezáltal pedig a fájdalmak is.

Amit viszont kerülni kell

Jelentős mennyiségű purint tartalmaz a sertés, a marha és a baromfihús, a vadhúsok, a tengeri és az édesvízi halak, a bab, a borsó és a lencse, ezért ezek fogyasztását vissza kell fogni. Igen magas purintartalma van ezek mellett a belsőségeknek (így a májnak és a vesének is), az olajos szardíniának, a húskivonatokban gazdag húslevesnek és a kocsonyának is. Ezeket tehát célszerű teljesen kizárni az étrendedből.

Szintén korlátozni kell a zsiradékok használatát is, ehelyett zsírszegény húsokat és húskészítményeket ajánlatosabb fogyasztani. Használj teflon edényt, mert ezzel különösen zsírszegény és mégis ízletes ételeket tudsz készíteni. Kerüld az alkoholfogyasztást is, de kávét és teát nyugodtan ihatsz, mert az ezekben található purinokat a szervezet nem használja fel a húgysavképzéshez.