Ez az applikáció megmutatja, mi okozhatja a tüneteidet

Szemészettel, szülészet-nőgyógyászattal és az általános, felnőtt háziorvosi területtel bővült a közel egy éve publikált mobil- és webalkalmazás, amely abban nyújt segítséget, hogy a felhasználó betegsége vagy balesete esetén mikor kell elindulni az ügyeletre, a kórházba, a szakorvoshoz, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek. A hazai szinten egyedülálló fejlesztés bővítésén közel egy évig 14 orvos és két kommunikációs szakember dolgozott. Az applikáció mától ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból is, illetve elérhető a help.semmelweis.hu címen. Azoknak, akiknek a telefonján már ott van az alkalmazás, elég csak frissíteniük azt – olvasható a Semmelweis Egyetem hétfői közleményében.

Immár felnőttek panaszai kapcsán is segítséget nyújt a Semmelweis HELP. Fotó: Semmelweis Egyetem

A Semmelweis HELP applikációt tavaly júniusban mutatta be az egyetem a nagyközönségnek, és eredetileg a 18 év alatti korosztály elsősorban heveny tüneteinek ellenőrzésére készült. Eddig több mint 187 ezren használták az ingyenes tünetellenőrző alkalmazást. A rendszer nem mesterséges intelligencia alapú és nem ad diagnózist, de általa hiteles, orvosszakmailag megalapozott és a laikusok számára is érthető információkhoz juthatunk arról, hogy mi okozhatja az észlelt tüneteket. Az alkalmazás ugyanis a felhasználói válaszok (például vérnyomás, pulzusszám, hőmérséklet adatok) alapján az egyes betegségekkel kapcsolatos tünetegyezés mértékét mutatja meg.

Kovács Eszter, az applikáció ötletgazdája, egyik fejlesztője, az egyetem kommunikációs igazgatóhelyettese elmondta: jelenleg 778 tünetet és 740 betegséget tartalmaz a rendszer, utóbbiakhoz leírások, kezelési útmutatók is készültek, amelyekhez akár tünetellenőrzés nélkül is hozzáférhetnek a felhasználók a Tudástár menüpont alatt. Itt oktatóvideók, animációs kisfilmek és különböző segédletek is elérhetők például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy a fájdalomcsillapítás módszereiről. Az applikáció elsősorban heveny tünetek ellenőrzésére használható. Az elsődleges cél az, hogy a betegek a megfelelő ellátási szintre jussanak.