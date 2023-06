Ingyenesen letölthető, tünetellenőrző applikációt készített a Semmelweis Egyetem. A „Semmelweis HELP” elnevezésű applikáció, illetve a hozzá kapcsolódó weboldal óriási segítséget jelenthet a szülőknek. „A hazai szinten egyedülálló fejlesztés az egyetem gyermekorvosai és kommunikációs szakemberei által létrehozott tudásbázison alapul, amely több mint 220 gyermekbetegséget tartalmaz” – olvasható az intézmény közleményében. Mint írták, az alkalmazáson két éven át dolgoztak, most pedig már le is tölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból is – teljesen ingyenesen –, illetve ezen a weboldalon is elérhető. A fejlesztés egyetemi forrásból, és a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával valósult meg.

Részlet a Semmelweis HELP népszerűsítő videójából. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Nem helyettesíti az orvost, de sokat segít

Az applikáció egy, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által validált eszköz. A másfél éves tervezést és fejlesztést egy fél éves tesztidőszak követte, amely során az egyetem orvosai, jogászai és kisgyermekes kollégái próbálták ki az alkalmazást. Fontos megemlíteni, hogy a rendszer nem mesterséges intelligencia alapú és nem ad diagnózist, tehát semmiképpen sem helyettesíti az orvos-beteg találkozást. Arra viszont jó, hogy megismerjük az egyes betegségekkel való tünetegyezés mértékét, illetve segíti a szülő döntését azzal kapcsolatban, hogy például elinduljon-e szombat éjjel a gyerekével az ügyeletre.

Az egészségünkkel kapcsolatosan a megfelelő helyről szerzett információ életet menthet” – jegyezte meg Kovács Eszter, a Semmelweis HELP ötletgazdája.

Kovács Eszter ötletgazda és projektvezető. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Mire használható pontosan az app?

Az alkalmazás a 18 év alatti korosztály elsősorban heveny tüneteinek ellenőrzésére használható. Az elsődleges cél az, hogy a beteg gyerekek megfelelő ellátást kapjanak. Az applikáció jelenleg több mint 220 betegség tüneteit tartalmazza, de ezt folyamatosan bővítik majd. Az applikáció emellett automatikusan tanácsokat is ad például a helyes lázcsillapításról, sebkötözésről vagy fájdalomcsillapítás módszereiről, ha úgy tapasztalja, hogy ezek a problémák fennállhatnak – ismertette dr. Krivácsy Péter, a Semmelweis HELP orvosszakmai vezetője, aki egyben a Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezetője is.

A közlemény kitért arra is, hogy a weboldalon egy tudástár is elérhető, amely ábécésorrendben sorolja fel a gyermekbetegségeket, betegségismertetővel, kezelési lehetőségekkel és tünetenyhítési tippekkel kiegészítve. A tervek szerint a jövőben az applikációt a felnőtt korosztály számára is kibővítik majd, például szülészet-nőgyógyászati információkkal – jegyezték meg.

