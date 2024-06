Altatás nélkül kapott új vesét, másnap már otthon is volt

Amerikai orvosok sikeresen végeztek veseátültetést egy 28 éves férfin, aki az egész beavatkozás alatt ébren volt, mindössze helyi érzéstelenítést kapott. Orvosai szerint mivel így lerövidül a kórházban töltött idő, az eljárás több beteg számára válhat elérhetővé – számolt be a Northwestern Medicine klinikán elvégzett beavatkozásról a Live Science.

A veseátültetést legtöbb esetben altatásban végzik. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

"Láttam az új vesémet, mielőtt beültették volna"

Május 24-én John Nicholas volt az első ember a chicagói kórházban, aki így kaphatott új vesét, és másnap haza is mehetett. Nem ez az első alkalom, hogy ezt a megközelítést alkalmazzák, de messze nem rutinműtét. A fiatalembert kevesebb mint 24 óra után hazaengedték – a saját lábán sétált ki –, míg a veseátültetett betegek általában több napig vagy akár egy hétig is a kórházban maradnak.

Nicholas műtétje során az orvosok érzéstelenítőt fecskendeztek a gerincvelő alsó részét körülvevő folyadékba. Ezzel egyidejűleg enyhe nyugtatót is kapott, hogy kényelmesen érezze magát – áll az intézmény közleményében. A nyugtatást ilyen esetekben arra használják, hogy a beteget ellazítsák anélkül, hogy elveszítené az eszméletét. A műtét kevesebb mint két órát vett igénybe, és Nicholas nem érzett fájdalmat. A beavatkozás egy pontján még az új veséjét is láthatta, amelyet legjobb barátja, Pat Wise adományozott neki.

Az a bizonyos pillanat, amikor megláttam az új vesémet Dr. Nadig kezében, hihetetlen volt

– mondta Nicholas a beavatkozást követő sajtótájékoztatón.

Nicholas 16 éves kora óta küzdött veseproblémákkal, A laboratóriumi vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a gyulladás károsította a veséit. Most, néhány héttel a műtét után Nicholas újra aktív, és élvezheti a kevésbé korlátozó étrendet, beleértve azt is, hogy már kedvenc pizzáját is eheti. A műtétet megelőzően korlátoznia kellett ugyanis a sófogyasztást, mert a felesleges só káros hatással lehet a veseműködésre.

Azt hiszem, az elmúlt héten minden nap megtettem tízezer lépést, pedig normál esetben nem szoktam ilyet tenni. Szóval határozottan jól haladok.

Kevesebb fertőzés, gyorsabb felépülés

A veseátültetéseket általában altatásban végzik. A legtöbb betegnek ezt követően több napot vagy akár hetet is a kórházban kell töltenie a felépüléssel. Ennek részben az az oka, hogy az általános érzéstelenítés átmenetileg befolyásolhatja a betegek memóriáját, koncentrációját és reflexeit.

Az általános érzéstelenítés elkerülése csökkenthetné a betegek kórházi tartózkodását, ami azt az időt is csökkentené, amely alatt potenciálisan kórházi fertőzéseket kaphatnának. Az új megközelítés ráadásul a transzplantációs műtéteket hozzáférhetőbbé teheti azok számára is, akiknél nagyobb az altatás okozta komplikációk kockázata – mondta el a műtétben is részt vevő Dr. Vincente Garcia Tomas aneszteziológus az intézmény sajtótájékoztatóján.