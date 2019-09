A trigliceridszintet így csökkenthetjük

A trigliceridek (neutrális zsírok) a táplálkozás során bevitt zsírok legfőbb alkotóelemei, illetve a szervezet zsírraktárai is főként ezekből épülnek fel. Optimális esetben a vérben csak minimális mennyiségű triglicerid van jelen, ám az 1,7 mmol/l (150 mg/dl) fölötti érték már emelkedettnek számít. A magas trigliceridszinttel és kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat dr. Sztancsik Ilona, a KardioKözpont kardiológusa ismerteti.

Miért emelkedik a trigliceridszint?

Az értéket számos dolog meg tudja emelni, elsősorban a zsírban gazdag étrend, valamint a túlzásba vitt alkoholfogyasztás. Ezeken kívül az inzulinrezisztenciának, a 2-es típusú diabétesznek, az elhízásnak és a köszvénynek is van trigliceridszint-emelő hatása. De azzal is tisztában kell lenni, hogy bizonyos gyógyszerek - például vérnyomáscsökkentők és hormontartalmú szerek - szintén hatással lehetnek a vérzsírszintre. A magas trigliceridszint azért veszélyes, mert más tényezőkkel együtt megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, tehát mindenképpen a csökkentésére kell törekedni.

Az omega-3 zsírsavak is csökkentik a vérzsírszintet. Fotó: iStock

Hogyan csökkenthetjük?

Az orvos által elrendelhető szerek eddig főként fibráttartalmukkal csökkentették a trigliceridszintet, szerencsés esetben akár 50 százalékkal. Ugyanerre a célra használják a sztatinokat is, amelyek a vérzsírok további összetevőit is képesek redukálni. Azonban egy ideje már ismert, hogy az omega-3 zsírsavaknak is van hasonló hatásuk, hiszen az Amerikai Szív Egyesület (AHA) már 2002-ben ajánlotta étrend kiegészítőként ezeket a készítményeket. Egészen pontosan a halolajként is ismert anyagból kinyert eikozapentaénsavról (EPA) és dokozahexaénsavról (DHA) bizonyosodott be, hogy alkalmasak a trigliceridszint csökkentésére.

Számos tanulmány bizonyította továbbá azt is, hogy a többszörösen telítetlen zsírok, így az omega-3 és az omega-6 úgy képesek redukálni az LDL ("káros") koleszterinszintet, hogy közben nem csökkentik a HDL ("hasznos") koleszterin szintjét. Fontos azonban kiemelni, hogy a túl sok omega zsírsav bevitelével éppen az ellentétes hatást érhetjük el. A dietetikusok ezért elsősorban a diófélék, a halak - különösen a tonhal, a lazac és a pisztráng -, valamint a hidegen sajtolt növényi olajak fogyasztását ajánlották. Egy 2017-es tanulmány szerint pedig már arra is van bizonyíték, hogy a halolajból származó többszörösen telítetlen zsírokban gazdag étrend a szívritmuszavarok egyes típusait is megelőzheti.

Hogyan lesz ebből gyógyszer?

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Szervezet (FDA) a közelmúltban engedélyezte két omega-3-tartalmú készítmény gyógyszerként való forgalmazását. Az egyikben EPA és DHA is van, a másikban csak EPA, és mindkét készítményből napi 4 gramm a szükséges dózis. Azonban míg az FDA 500 mg/dl feletti trigliceridértéknél engedélyezte ezeket gyógyszereket, addig az AHA már 200 mg/dl felett ajánlotta ezeket az étrendkiegészítőket.

Bár az is igaz, hogy az utóbbi szervezet az emelkedett trigliceridszint alapján két csoportba sorolta a betegeket. Akiknél 200 és 499 mg/dl között van az érték, azoknál az omega-3-gyógyszerek az ajánlás szerint önmagukban képesek 20-30 százalékkal redukálni az értéket. Akiknél pedig 500 mg/dl feletti eredményeket mértek, ott ez a kezelés önmagában már kevés, és egy más gyógyszerekkel együtt alkalmazott kombinációs kezelés vezethet eredményre.

Nemcsak a gyógyszer segíthet

Ma már létezik olyan komplex életmódprogram, amely kifejezetten a szív- és érrendszer védelmét célozza. Az orvosi felmérésre és kardiológiai kivizsgálásra alapozott program fő pillérei a mozgásterápia, a táplálkozási terv, a megfelelő étrend-kiegészítők megválasztása, és szükség esetén a mentálhigiénés terápia és/vagy a stresszkezelő tréning. Nagyon fontos továbbá az egészséges testsúly elérése és fenntartása is: már 3 leadott kiló után is jelentős vérnyomáscsökkenést tapasztalhatunk, de javul a cukor- és zsíranyagcsere is.

A komplex életmódterápia mellett fokozatosan csökkenhet a gyógyszerszükségletet is - egyes esetekben akár gyógyszermentessé is válhat a beteg. Emelkedett trigliceridszint esetén azonban első lépésként mindig a kardiológiai kivizsgálás javasolt - figyelmeztet a szakember.