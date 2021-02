A leggyakoribb félrediagnosztizált betegségek

Sok betegséget azért nehéz diagnosztizálni, mert a tünetek nagyon sokfélék lehetnek és egyénenként is igen eltérőek. Ráadásul sok vizsgálat költséges, időigényes és nem rendelik el rutinszerűen, így ezekre sem lehet alapozni. Összegyűjtöttünk néhány olyan betegséget, amelyeket igen nehéz felismerni.

Irritábilis bél szindróma

Nem mindegy, hogy mit eszik! Azirritábilis bél szindrómakezelése több lépcsőben történik, és ennek szerves része a megfelelően összeállított diéta is. A jól megválogatott ételek ugyanis csökkenthetik a tüneteket és növelhetik a páciens komfortérzetét is. Tudjon meg többet!

Fibromyalgia

Rheumatoid arthritisz

Sok betegséget félrediagnosztizálnak

Szklerózis multiplex

Lupusz

Ez a krónikus betegség hasi fájdalommal, puffadással, görcsökkel, hasmenéssel, illetve székrekedéssel jár együtt, és- vagyis akkor születik meg az irritábilis bél szindróma diagnózisa, ha minden más betegséget sikerült kizárni. A diagnózis felállításának kritériumai közé tartozik például az, hogy a betegnek legalább hat hónapja vannak tünetei, és havonta legalább három napig fájdalmai vannak.Az izomfájdalommal járó fibromyalgia esetében, vagyis nem lehet fiziológiás magyarázatot találni a fájdalomra, fáradékonyságra, álmatlanságra, depresszióra. A fibromyalgia diagnózisa is más betegségek kizárásán alapul, és gyakran attól is függ a megállapítása, hogy milyen specialistához kerül először a beteg.Bár a rheumatoid arthritisz előrehaladott állapotban jellegzetes tüneteket produkál (mint amilyenek a gyulladt, megdagadt, eldeformálódott ízületek), a korai szakaszban más betegségekkel is könnyű összekeverni A vérvizsgálat ugyan segíthet kideríteni, van-e gyulladás a szervezetben, de a legtöbbször még ez sem elegendő a diagnózishoz.Ennél az autoimmun betegségnél az immunrendszer a szervezet saját idegsejtjeit támadja meg és megzavarja a kommunikációt az agy és a test többi része között. Az első tünetek között megtalálhatjuk a zsibbadást, a gyengeséget vagy a végtagok bizsergését, de ezek. A szklerózis multiplex tünetei emellett nagyon eltérő erősségűek az egyes betegeknél A betegség legjellegzetesebb tünete az arcon lévő, pillangószerű bőrpír, kiütés, mely azonban az érintettek nagy részénél hiányzik. A lupusz tünetei nagyon sokfélék, mert(így az ízületeket, a veséket, az idegrendszert, a bőrt, illetve a tüdőt) - a tünetek pedig könnyen összekeverhetőek más betegségekkel. A pontos diagnózishoz átfogó fizikai vizsgálat, vér- és vizeletteszt szükséges.