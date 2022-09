A nap képe: "ez a nők kínzása"

Már a Magyar Közlönyben is megjelent az a belügyminiszteri rendelet, amely az abortusz elvégzése előtt kötelezi a nőket a magzati szívhang meghallgatására. A módosítás alapján az állapotos nőnek a jövőben be kell mutatnia egy olyan szülész-nőgyógyász által kiállított leletet is, amely igazolja, hogy az az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta neki.

Módosulnak az abortusz szabályai egy friss rendelet szerint. Fotó: Getty Images

"Ez mindenképpen kínzás, a nők kínzása, hiszen minden vonatkozó kutatás alátámasztotta, hogy azok a nők, akik az abortuszt választják, már elhatározták, átgondolták a döntésüket" – nyilatkozta az RTL Híradónak Spronz Júlia, a Patent Egyesület munkatársa. A rendelet szeptember 15-én már hatályba is lép.

