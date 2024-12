A metabolikus szindróma kardiovaszkuláris szövődményei

A metabolikus szindróma kialakulásában a rossz táplálkozási szokások, valamint a mozgáshiány játszanak szerepet, és az sem segít, hogy az érintettek nem ismerik fel időben a tüneteket vagy nem fordulnak egyből orvoshoz.

Milyen betegségeket sorolhatunk ide?

Elhízás, különösen a hasi típusú elhízás – a rizikócsoportba tartozókra jellemző a has környéki jelentős zsírlerakódás, az úgynevezett alma típusú elhízás. Nem szabad elfelejteni, hogy az elhízás nem csupán esztétikai probléma, hanem betegség, és ennek megfelelően szakember segítségét kell kérni a gyógyuláshoz. Túlsúly esetén érdemes nem csak a kilók számára koncentrálni, de megmérni a has körfogatát is: ha férfiak esetében nagyobb, mint 102 cm, nők esetében pedig meghaladja a 88 cm-t, jelentős kockázatnak vagyunk kitéve a metabolikus szindróma kialakulására.

KÜLÖNÖSEN A HASI TÍPUSÚ ELHÍZÁS NÖVELI A METABOLIKUS SZINDRÓMA KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. FOTÓ: GETTY IMAGES

2-es típusú cukorbetegség – mivel kialakulásában a helytelen életmód játszik szerepet így bárkinél előfordulhat. Első intő jele az emelkedett éhomi vércukorszint, ilyenkor a szervezet által termelt inzulin már nem képes megfelelően csökkenti a vércukorszintet. Ezáltal a hasnyálmirigy még több inzulint termel, de az inzulinnal szembeni rezisztencia miatt a szervezet nem képes azt hasznosítani, így a folyamat a hasnyálmirigy kimerüléséhez vezet. A 2-es típusú cukorbetegséget megelőző állapot a prediabétesz, ahonnan a betegség kialakulása még visszafordítható jól megválasztott diétával, mozgással és a testsúly optimalizálásával.

Magas vérnyomás – a hipertónia önmagában is magas kockázati tényező a kardiovaszkuláris szövődményekben, mivel az érrendszer rugalmasságának csökkenéséhez, az artériák falának károsodásához vezethet. Magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha három egymás utáni szabályos (nyugalomban végzett) vérnyomásmérés alkalmával az érték meghaladja a 140 Hgmm szisztolés és/ vagy a 90 Hgmm diasztolés értéket, viszont, ha a metabolikus szindróma egyéb zavara is fennáll, akkor a 130/85 Hgmm érték a határ!

Tudtad? 10 kg fogyás a szisztolés vérnyomásértéket 5–15 Hgmm-rel mérsékli.

Kóros vérzsírszint – magas koleszterinszintről akkor beszélünk, ha az összkoleszterin szintje meghaladja az 5,2 mmol/l értéket, ami növeli az érelmeszesedés esélyét. Ugyanakkor, amikor a mért érték 7,8 mmol/l fölé megy az négyszeresére növeli egy esetleges infarktus esélyét.

Kardiovaszkuláris szövődmények megelőzése

Ha a fenti kockázati tényezők közül akár egyben is érintettek vagyunk okosan tesszük, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a változtatás elengedhetetlen kardiovaszkuláris szövődmények megelőzéséhez:

Testsúlycsökkentés : az optimális testsúly elérése megkerülhetetlen, mivel az elhízás a metabolikus szindróma és a 2-es típusú cukorbetegség fő kiváltó oka. Bátran forduljunk szakemberhez, nem kell egyedül megküzdenünk ezzel. Keressük fel háziorvosunkat, aki vagy saját hatáskörben segít minket elindulni ezen az úton, vagy szakorvoshoz irányít, akivel személyre szabottan kidolgozhatunk egy, az életkorunknak és egészségi állapotunknak megfelelő testsúlymenedzsment programot.

Mozgás : a rendszeres fizikai aktivitás javítja az inzulinérzékenységet, csökkenti a vércukorszintet, és hozzájárul a testsúlycsökkentéshez. Emellett a szív egészségét is védi. Jelszó a rendszeresség: már napi fél óra tempós sétával sokat teszünk a kockázati tényezők csökkentéséért.

Étrend : törekedjünk rostban gazdag, de alacsony zsírtartalmú és alacsony glikémiás indexű ételeket fogyasztani, ezek ugyanis segítenek stabilizálni a vércukorszintet. Vizsgáljuk meg, hogy melyek azok az élelmiszerek, amit száműznünk kell az étrendből, és keressünk helyette egészséges alternatívákat. Ha nehézségekbe ütközünk ne habozzunk és kérjük dietetikus segítségét, aki személyre szabottan ad tanácsokat és segít elsajátítani az alapinformációkat.

A cukorbetegség, különösen a 2-es típusú cukorbetegség, egyre növekvő problémát jelent a világ számos országában, és nemcsak a vércukorszintet érinti: a szív- és érrendszeri problémák, mint a szívinfarktus, a stroke vagy a végtag amputációk gyakori következményei lehetnek a kezeletlen cukorbetegségnek és a metabolikus szindrómának. Megfelelő kezelés és prevenció révén viszont jelentősen csökkenthetők a szövődmények, és javítható az életminőség.

