A cukorbetegség 6 figyelmeztető jele – a bőrt és a látást is érinthetik a tünetek

Magyarországon mintegy egymillió cukorbeteg él, továbbá több százezerre tehető a diagnosztizálatlan cukorbetegek száma, akik nem tudják, hogy maguk is érintettek. Az anyagcserezavar ugyanis sok esetben észrevétlen marad azáltal, hogy lehetséges tünetei nem túl jellegzetesek és nem is feltétlenül alarmírozóak. Csakhogy a tartósan magas vércukorszint hosszú távon súlyos szövődmények kockázatát hordozza magában. Éppen ezért nagyon fontos a mihamarabbi felismerés és a helyes kezelés elindítása. Az alábbiak galériában a Clevelandi Klinika és dr. Kevin Pantalone belgyógyász-endokrinológus szakorvos összeállítása nyomán mutatjuk be azokat a tüneteket, amelyek jelentkezése esetén érdemes lehet 2-es típusú cukorbetegségre is gyanakodni, és amelyekkel mindenképpen ajánlott így orvos segítséget kérni.

Galéria A cukorbetegség figyelmeztető jelei