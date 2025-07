Babát tervezel? Ezt az 5 dolgot tudnod kell még a terhesség előtt

A boldog várakozás okozhat váratlan és kellemetlen tüneteket is. A Kids Health gyűjtéséből válogattuk ki a várandósság legfurcsább velejáróit.

Természetesen a legtöbb nőnek boldog időszak, de jó tudni, előre milyen nehézségeket okozhat a várandósság. Fotó: Getty Images

Hangulatváltozások

A terhesség ideje alatt a hormonszint változása miatt kedvetlennek érezheted magad. Ha premenstruációs tünetegyüttessel küzdesz (PMS-ed van), akkor a terhesség alatt valószínűleg súlyosabb hangulatingadozásokkal kell számolnod. Ezek miatt az egyik percben még boldog lehetsz, a másikban pedig már sírni támad kedved. Ez leginkább az első trimeszterben és a terhesség utolsó heteiben fordulhat elő. Ha két hétnél hosszabb ideig jelentkeznek az alvászavarok vagy a hangulatingadozás, beszélj az orvosoddal!

Az agy sem pörög úgy

Az első trimeszterben a gondolkodás sem megy annyira tisztán, gyorsan, előfordulhatnak koncentrációs nehézségek vagy feledékenység. Készíts listákat, vezess naptárat, hogy ne feledkezz meg a fontos dátumokról, találkozókról, teendőkről!

Bőrelváltozások

Beteríthetnek a pattanások, mert a bőr faggyúmirigyei ilyenkor több olajat termelnek. Előfordulhatnak barnás foltok is az arcon, ezt terhességi maszknak nevezik. Néhányan sötét vonalat észlelnek a hasuk közepén, amelyet linea nigraként emlegetnek. Emellett a már meglévő anyajegyek vagy szeplők nagyobbak és sötétebbek lehetnek, de a melegkiütés is gyakori. A mellbimbók, a külső nemi szervek és az anális régió hiperpigmentációja (a bőr sötétedése) is előfordulhat. Ez azért van, mert a terhességi hormonok hatására a szervezet több pigmentet termel. Jó hír viszont, hogy a legtöbb bőrelváltozás a baba megszületése után javul vagy teljesen elmúlik.

Haj és körmök

A hormonok hatására a haj ilyenkor gyorsabban nő és kevésbé hullik. Ez a pozitív változás azonban nem végleges: a szülés után vagy a szoptatás végével elveszíted a plusz hajszálakat. Egyes nők úgy találják, hogy nem kívánt helyeken is nő a szőrük, például az arcukon, a hasukon vagy a mellbimbók körül. Vannak, akik azt tapasztalják, hogy a körmeik könnyebben töredeznek a terhesség alatt. Fontos, hogy ebben az időszakban kerüld a körömlakkban és körömlakklemosóban lévő vegyi anyagokat!

Visszerek, aranyér és székrekedés

Visszerek akkor keletkeznek, amikor a terhességi hormonok miatt megnagyobbodott vénákban összegyűlik a vér. A megelőzésben segít, ha kerülöd a hosszas ülést vagy állást, bő ruhákat viselsz, ülés közben pedig felpolcolod a lábad.

Az aranyér is gyakoribb várandósság alatt, hiszen ilyenkor a megnövekedett méh nyomást gyakorol a medencére, így a végbélben lévő vénák kitágulhatnak. Ez nagyon fájdalmas lehet, vérezhet, viszkethet vagy csíphet, különösen székletürítés közben vagy után.

Mivel a terhességi hormonok lelassítják az ételek áthaladását a gyomor-bélrendszerben, ilyenkor a székrekedés is gyakrabban fordul elő. Ez is hozzájárulhat az aranyér kialakulásához, mert az erőlködés megnagyobbíthatja a végbél vénáit.

A székrekedés és az aranyér kezelésében a rostban gazdag étrend, a napi bőséges folyadékfogyasztás és a rendszeres testmozgás segíthet. Székrekedés esetén beszélj az orvosoddal, aki székletlágyítót, hashajtót javasolhat. Ha pedig az aranyér tünetei kínoznak, azokra különféle krémek adhatnak enyhülést.