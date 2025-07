Meddőség: spermaallergia is állhat a háttérben

Egyre több a meddőséggel küzdő pár világszerte, aminek hátterében több dolog is meghúzódhat a nem megfelelő életmódtól a genetikai betegségeken át a különféle sérülésekig. A közelmúltban azonban egy konkrét eset kapcsán egy meglepő, ám eléggé ritka magyarázat is felmerült, az úgynevezett spermaallergia – írja a Live Science.

A spermaplazma-allergia kevesebb mint száz nőt érint az egész világon. Fotó: Getty Images

Asztmás, allergiás – gondolta ez állhat a háttérben

Az eset főszereplője egy 29 litván nő, aki partnerével régóta próbálkozott természetes úton és mesterséges megtermékenyítéssel, egyszerűen nem fogant meg. Nőgyógyászati vizsgálatokkal azonban nem sikerült feltárni a problémát.

Mivel asztmája van, és érzékeny a belélegezhető allergénekre, így a penészre, a macskaszőrre és a porra is, mindezek miatt felmerült benne, hogy esetleg ennek is köze lehet a problémához. A bőrvizsgálat feltárta, hogy az ismert érzékenységek mellett a poratkákra, a gyomnövények és fűfélék pollenjére, valamint a rovarok és kutyák allergénjeire is érzékeny.

Különösen szenzitívnek bizonyult ráadásul a Can f 5 proteinre, ami a kutyák szőrében és vizeletében van jelen. Ez az allergia az emberi sperma hasonló típusú fehérjéire való érzékenységet is jelezheti, utóbb pedig az is kiderült, hogy orrdugulás és tüsszentés jelentkezett a nőnél, miután védekezés nélkül közösült partnerével. A feltevést megerősítette, hogy a férfitől származó spermamintákkal is folytattak teszteket, amelyek megerősítették a spermaplazma-allergiát. Ez az a folyékony anyag, amely a spermiumokat hordozza. Az eset érdekessége, hogy mindeddig nagyjából nyolcvan ondóallergiás esetet dokumentáltak világszerte.