6 gyakori tévhit a melltartókról: rákkockázattól a mellméret növekedéséig

Számos népszerű elképzelés él a köztudatban arról, mikor és hogyan, illetve egyáltalán milyen melltartót kellene hordania a nőknek. Vannak, akik szerint a jól megválasztott fehérnemű segíthet például elejét venni a mellek megereszkedésének, míg mások inkább kockázatot látnak egyes melltartótípusokban. Vajon mennyi igazság rejlik azonban az ilyesfajta feltevésekben? Amanda Meyer és Monika Zimanyi, az ausztrál James Cook Egyetem anatómus kutatói a leggyakoribb mítoszokat vették górcső alá a The Conversation oldalán megjelent cikkükben. Lássuk tehát, mit mondanak a szakértők.

A megfelelő melltartó kiválasztása fontos a mindennapi komfort szempontjából. Fotó: Getty Images

Tényleg mellrákot okozhatnak a melltartók?

Meyer és Zimanyi szerint erre a kérdésre a rövid válasz: nem. Semmilyen tudományos bizonyíték nem ismert, amely a melltartóviselést kockázati tényezőként tüntetné fel az emlőrák kialakulása szempontjából. Az ezzel kapcsolatos félelmek vélhetően abból a tézisből erednek, hogy a melltartók gátolhatják a zavartalan nyirokáramlást, csakhogy sem ezt, sem más rákkeltő hatást nem igazoltak eddig kutatások. Sőt, egy 2014-ben megjelent tanulmány több mint ezer nő részletes vizsgálata során sem talált összefüggést a melltartóviselés és az emlőrák rizikója között.

Nem nő a mell, ha melltartóban alszunk?

Ez is egy gyakori feltevés, csakhogy a szakértők szerint semmilyen alapja nincs. A melltartóhordás – sem nappal, sem éjszaka – nincs kihatással a mellek méretére. Ez utóbbit inkább olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hormonok, vagy éppen a testsúly. Éppen ezért lefekvés előtt célszerű inkább a komfortérzet alapján eldönteni, mit vegyünk fel alváshoz. Azon nők például, akik nagyobb mellmérettel rendelkeznek, gyakran előnyösnek találjanak, ha egy kényelmes melltartó meggátolja, hogy melleik sokat mozogjanak az éjszaka során az ágyban. Mások viszont jobban szeretik e téren a szabadságot: ahány nő, annyiféle preferencia.

Melltartóval a mellek megereszkedése ellen

A gravitációval nem igazán lehet dacolni, és bizony a kor előrehaladtával a mellek is előbb-utóbb megereszkednek. A nagyobb melleket ezzel együtt nagyobb erővel vonzza a gravitáció, ezáltal az azokat tartó bőr és szövetek is jobban megnyúlhatnak az évek során. Mindezt a várandósság is felerősítheti, különösen többgyermekes nők esetében, de még olyan rossz szokások is súlyosbíthatják a helyzetet, mint a dohányzás. Nincsenek olyan tudományos bizonyítékok, amelyek arra utalnak, hogy a sokak számára esztétikailag zavaró változás megelőzhető lenne gyakori melltartóviseléssel. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy egy jól illeszkedő melltartó kényelmes tartást biztosíthat a nap folyamán, csökkentve akár a mellek megereszkedéséből eredő kellemetlenségeket.

Sportolni csak sportmelltartóban – vagy mégsem?

Nos, ebben a kérdésben Meyer és Zimanyi szerint egyértelmű a tudomány álláspontja: igenis érdemes sportoláshoz sportmelltartót felvenni, mert így a mellek testünkkel együtt mozoghatnak. Ellenkező esetben a gravitáció és a mozgás együttesen károsíthatja a melleket tartó bőrt és kollagénrostokat. Egy 2010-es kutatás szerint például D kosaras méret esetén a mellek akár 4 centimétert is kilenghetnek vertikálisan séta közben, ha nem tartja azokat melltartó. Futás közben pedig a kilengés mértéke a 15 centimétert is elérheti. A szakértők szerint mindezt külön sportoláshoz ajánlott sportmelltartóval lehet megelőzni: a hétköznapi viseletre szánt topok és melltartók kevésbé előnyösek.

A merevítős melltartók veszélye

Sok nő tart attól, hogy a melltartója merevítéséért felelős drótok akár sérülést és panaszokat is okozhatnak. És mint azt a két anatómus írja, bizony nem ok nélkül. Bizony lehetséges, hogy a drótok a fehérnemű szövetéből kiszakadva megszúrják a bőrt, vagy akár mélyebben belefúródjanak az emlőbe. Hovatovább egy 2023-as tanulmány szerzői például arról számoltak be, hogy megfigyeléseik szerint a merevítős melltartót hordó nők körében 2,7-szer gyakrabban fordul mellimplantátum-szakadás. Mindez arra utal, hogy az ilyen típusú melltartók nagyobb nyomást fejthetnek ki a mellekre. Egy 2014-es esettanulmány ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 34 éves nő mellében a szűk fehérnemű váltott ki visszérelzáródást és -gyulladást, ennél fogva fájdalmat és az emlőszövet megkeményedését. Noha nem ismert, mennyire lehetnek gyakoriak a hasonló panaszok, a szakértők azt javasolják, hogy hordjunk mindig a méretünknek megfelelő, komfortosan illeszkedő melltartót.

Kisebb mellekkel is lényeges a jó melltartó?

Bizony, hogy fontos, mivel egy nem megfelelően illeszkedő melltartó szükségtelen diszkomfortot okozhat – még kisebb mellméret esetén is. Egy több mint 300 nő bevonásával zajlott ausztrál felmérés például arra az eredményre jutott, hogy átlagosan csak minden tizedik nő hord a testi adottságaihoz tökéletesen illeszkedő fehérneműt. Márpedig ez az arány a kis, közepes, nagy és extra nagy mellméretű nők körében is hasonlóan alakult. Gyakori hiba volt a túl laza vagy éppen túl szoros hátpánt és a rosszul megválasztott kosárméret. Ezenkívül a kisebb mellű nőkre jellemző hiba volt a nem jól illeszkedő vállpánt, míg a közepes és nagyobb mellű nők körében gyakrabban fordult elő, hogy rosszul illeszkedő merevítőt vagy elülső pántot hordtak. Mindez magyarázatul szolgálhat arra is, hogy egy 2018-as elemzés szerint a jóindulatú, de ismeretlen eredetű mellfájdalom az esetek zömében enyhült, ha az érintett nők háziorvosukkal konzultáltak arról, hogyan válasszanak melltartót mindennapi viseletre.







