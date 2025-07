5 jel, hogy túl szűk melltartót viselsz – Gyomorpanaszokat és fájdalmat is okozhat

Sem a túl bő, sem a túl szoros melltartó viselése nem szerencsés. Különösen utóbbi lehet kockázatos, hiszen azon túl, hogy diszkomfortos és maga a ruhadarab is gyorsan tönkremegy, bizony fájdalmas panaszokat is kiválthat. Az alábbiakban a Healthline gyűjtése alapján mutatjuk be azokat a tüneteket, amelyek jelentkezése esetén érdemes lehet arra gyanakodni, hogy nem megfelelően választottunk alsóneműt.

Egészségünk megőrzése szempontjából is fontos a megfelelő melltartóméret megtalálása. Fotó: Getty Images

Jelek, hogy túl szűk a melltartó

Irritált, kidörzsölődött bőr: egy szoros melltartó számos bőrproblémát előidézhet, kezdve szőrtüszőgyulladástól kezdve bőrgyulladáson át hő- és csalánkiütésig. Ahogy ugyanis a szűk ruhaanyag dörzsöli a bőrt, fokozott izzadást provokálhat, illetve irritálhatja a bőrt és a szőrtüszőket. Egyszersmind utóbbiakban így a bőrfelszínen élő baktériumok és gombák is könnyebben megtelepedhetnek, potenciálisan fertőzést kiváltva.

Folytonos igazgatás: talán mind közül ez a legnyilvánvalóbb tünet. Ha azon kapod magad, hogy napközben újra és újra kénytelen vagy szinte minden mozdulat után megigazítani a melltartó pántjait, akkor nagy valószínűséggel túl szűk darabot vettél fel.

Gyomorégés: ritkán gondolunk rá, pedig a szűk ruházat a reflux egyik jól ismert kockázati tényezője, és ezalól a melltartó sem jelent kivételt. Bármilyen ruhadarab, amely szorosan feszül a hasi tájékra, fokozhatja a hasűri nyomást, ezáltal elősegítheti a savas gyomornedv visszaáramlását a nyelőcsőbe.

Folyton kicsúszol a kosárból: olykor megesik, hogy egy melltartó a próbafülkében még pont jónak tűnik, viselés közben viszont már nem állja ki a próbát. Ennek tipikus jele, ha mozgás közben azt veszed észre, hogy melleid folyton kicsúsznak a kosárból akár elöl, akár oldalt. Hovatovább a túl kicsi kosárméret fájdalmat is okozhat, különösen, ha merevítődrót is van benne. Fontos, hogy ez utóbbinak megfelelő méret esetén alulról kell megtámasztania a mellet, nem pedig azon ülnie.

Felsőtesti fájdalmak: a leggyakoribb mérethiba a túl kicsi kosárméret és a túl bő hátpánt, ami együttesen ahhoz vezet, hogy a melltartó nem nyújt megfelelő tartást, kényelmetlen, végeredményben pedig váll- és hátfájást okoz. Sok nő úgy próbálja meg kompenzálni a hátpánt lazaságát, hogy a vállpántokon szűkítenek, ami viszont további bőrproblémákat válthat ki, például kidörzsölhet olyan jóindulatú képleteket, mint a szeborreás szemölcsök és az anyajegyek.

Mi a megoldás?

Függően attól, hogy pontosan miért nem passzol hozzád megfelelően egy melltartó, többféle megoldási lehetőségek is felmerülhet. Ha például a hátpánt túl szűk, akkor érdemes bővebbre állítanod. Ha viszont már eleve a legkülső fokozaton kapcsolod össze, és nem szeretnél új alsóneműt vásárolni, akkor segíthet egy melltartóbővítő is. Érdemes mindehhez hozzátenni azt a ritkán hangoztatott tényt, hogy a melltartó nyújtotta támasz legnagyobb mértékben éppen a hátpánton alapszik, nem a kosáron vagy a vállpántokon. Ha tehát a hátpánt túl bő, akkor nincs értelme a vállpántokat szűkíteni, mert az nem oldja meg a problémát. Ez inkább akkor hasznos, ha azt veszed észre, hogy a pántok nagyon bevágnak a bőrödbe.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy valójában nem hordhatunk mindennap pontosan ugyanakkora melltartót. A hormonszintek ciklikus ingadozásától a kor előrehaladtán át a várandósságig számos olyan változás történhet egy nő életében, amely a mellméretre, ezáltal a megfelelő melltartóméretre is kihatással van. Érdemes tehát sok azonos helyett többféle hasonló méretű darabot tartani a fiókban, hogy mindig megtaláld a testedhez aktuálisan legjobban illőt.