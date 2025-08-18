Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +27°
Nincs front

Betegségéről vallott Palvin Barbara: endometriózis miatt műtötték meg a modellt

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az Instagramon számolt be Palvin Barbara arról, milyen tüneteket okozott neki az endometriózis.

Az Instagramon számolt be Palvin Barbara arról, hogy endometriózissal diagnosztizálták. Azt írta, évek óta küzd erős menstruációs vérzéssel, ami fájdalmakkal, kimerültséggel járt. Azt írta, annyira megviselték ezek a napok, hogy a fürdőszoba padlójáról sem tudott felállni.

"Azt hittem, nálam ez egyszerűen így meg. De a közelmúltban azt tanácsoltak, hogy keressek fel egy endometriózis specialistát. Évente eljártam nőgyógyászati szűrővizsgálatra, ezért azt hittem, hogy ha endometriózisom lenne, az már kiderült volna, de mint kiderült, ezt a betegséget nem tudják egy általános nőgyógyászati vizsgálaton kimutatni. Úgyhogy elmentem a specialistához, és 3 hónappal később megműtöttek" - írta a modell a posztban.

Arra biztatott mindenkit, hogy ha felmerül az endometriózis gyanúja, akkor mindenképpen járjon utána.

"Az időben kapott diagnózis és kezelés nagyon fontos, hogy megelőzzék a hosszú távú szövődményeket, és most már én is tudatosabban állok a testemhez, és gyorsan lépek, ha szükségesnek látom. Ezért döntöttem úgy, hogy az elmúlt három hónapot pihenéssel és gyógyulással töltöm. Izgatottan várom az életem ezen új fejezetét, és készen állok arra is, hogy visszatérjek a munkához" - zárta a bejegyzését.

Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei (a méh nyálkahártyáját hívjuk endometriumnak) nem a méhben, hanem valahol máshol, a méh üregén kívül jelennek meg (ez leggyakrabban a petefészket és a kismedencei hashártya különböző részeit jelenti). Ezek egyrészt steril gyulladást okoznak maguk körül, másrészt körülöttük összenövések, letapadások alakulnak ki, amelyek krónikus fájdalmat okozhatnak. Ha pedig a petevezeték is érintett, akkor meddőség is kialakulhat.

Ez is érdekelhet

Címlapkép: Getty Images

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

endometriózis Palvin Barbara
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +27 °C
Minimum: +14 °C

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a szétterülő gomolyok időszakosan összeállhatnak, illetve a Dunántúlra fátyolfelhők érkezhetnek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra