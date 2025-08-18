Betegségéről vallott Palvin Barbara: endometriózis miatt műtötték meg a modellt

Az Instagramon számolt be Palvin Barbara arról, hogy endometriózissal diagnosztizálták. Azt írta, évek óta küzd erős menstruációs vérzéssel, ami fájdalmakkal, kimerültséggel járt. Azt írta, annyira megviselték ezek a napok, hogy a fürdőszoba padlójáról sem tudott felállni.

"Azt hittem, nálam ez egyszerűen így meg. De a közelmúltban azt tanácsoltak, hogy keressek fel egy endometriózis specialistát. Évente eljártam nőgyógyászati szűrővizsgálatra, ezért azt hittem, hogy ha endometriózisom lenne, az már kiderült volna, de mint kiderült, ezt a betegséget nem tudják egy általános nőgyógyászati vizsgálaton kimutatni. Úgyhogy elmentem a specialistához, és 3 hónappal később megműtöttek" - írta a modell a posztban.

Arra biztatott mindenkit, hogy ha felmerül az endometriózis gyanúja, akkor mindenképpen járjon utána.

"Az időben kapott diagnózis és kezelés nagyon fontos, hogy megelőzzék a hosszú távú szövődményeket, és most már én is tudatosabban állok a testemhez, és gyorsan lépek, ha szükségesnek látom. Ezért döntöttem úgy, hogy az elmúlt három hónapot pihenéssel és gyógyulással töltöm. Izgatottan várom az életem ezen új fejezetét, és készen állok arra is, hogy visszatérjek a munkához" - zárta a bejegyzését.

Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei (a méh nyálkahártyáját hívjuk endometriumnak) nem a méhben, hanem valahol máshol, a méh üregén kívül jelennek meg (ez leggyakrabban a petefészket és a kismedencei hashártya különböző részeit jelenti). Ezek egyrészt steril gyulladást okoznak maguk körül, másrészt körülöttük összenövések, letapadások alakulnak ki, amelyek krónikus fájdalmat okozhatnak. Ha pedig a petevezeték is érintett, akkor meddőség is kialakulhat.

Címlapkép: Getty Images