Milyen vitaminokra és ásványi anyagokra van szüksége egy nőnek?

A nők, a pubertástól kezdve más és más speciális táplálkozási igényűek, a termékeny időszaktól a menopauzáig. – írja cikkékben a Medical News Today.

Milyen ásványi anyagokra és vitaminokra van szüksége egy nőnek?

Vas

A vér vasat tartalmaz. A nők hajlamosak lehetnek a vashiányra és a vérszegénységre, mert a menstruációs ciklus havonta jelentős vérveszteséggel jár.

A megfelelő vasszint fontos a következőkhöz:

energiatermelés

sebgyógyulás

immunfunkció

vörösvérsejtek képződése

növekedés és fejlődés

Az állati termékekből származó vas biológiai hozzáférhetőbb, mint a növényekből származó. A Vas szedése C –vitaminnal, segítheti a felszívódást.

Kalcium és D -vitamin

A kalcium és a D-vitamin minden ember számára elengedhetetlen a csontok egészségéhez. A nőknél azonban nagyobb valószínűséggel alakulnak ki gyengébb csontok, mint a férfiaknál. Ennek oka a nők csontjainak növekedési és fejlődési módja.

Ez a nőknél a menopauza miatt hamarabb és gyorsabban következik be, mivel a hormonszintek befolyásolják a csontok növekedését. A nők csontjai is általában kisebbek és a csonttömeg csúcsértéke alacsonyabb, mint a férfiaké átlagosan. Ennek eredményeképpen, ha gondoskodunk arról, hogy a csontok olyan erősek legyenek, amennyire fiatalabb korukban lehetnek, az segíthet csökkenteni a későbbi csontritkulás kockázatát. Ennek fontos része az elegendő kalcium és D-vitamin bevitele.

Kalciumhoz juthatunk élelmiszerekből, például tejtermékekből. Bár egyes élelmiszerek tartalmaznak D-vitamint, gyakran nehéz elegendő mennyiséget bevinni csak az élelmiszerekből. A napfény vagy a táplálékkiegészítők segíthetnek, hogy elegendő D-vitaminhoz jusson a szervezetünk.

Cink

Egy 2022-es tanulmány megállapította, hogy a cinkhiány gyakoribb a nők körében, és 2015 és 2016 között az Egyesült Államokban a nők mintegy 14%-át érintette.

A cink elengedhetetlen az immunrendszer működéséhez. Támogatja továbbá a fehérjeszintézist, a sebgyógyulást, a növekedést és a terhességet. Vegetáriánus vagy vegán étrend vagy emésztési zavarok miatt, az ember kevesebb cinkhez juthat. A cöliákiában szenvedők különösen veszélyeztetettek.

A csökkenő ösztrogénszint és az öregedési folyamat növelheti a különböző típusú hiányállapotok kockázatát. Fotó: Getty Images

Folsav (B9-vitamin)

A folsav, más néven B9-vitamin alapvető tápanyag, különösen akkor, ha valaki gyermeket vár. A folsav ugyanis csökkenti a magzati szövődmények kockázatát, különösen a gerincet és az agyat érintő szövődményekét. Emellett segíti a vörösvértestek képződését és a fehérjeemésztést.

Folát vagy folsav

Az emberek gyakran felváltva használják a „folát” és a „folsav” kifejezéseket, de van különbség. A B9-vitamin különböző formákban létezik. A folsav természetes módon olyan élelmiszerekben fordul elő, mint a bab, a zöld leveles zöldségek és a citrusfélék, míg a folát a kiegészítőkben és a dúsított élelmiszerekben van jelen. A 18 éves és idősebb nőknek, akik nem terhesek, napi 400 mcg-ot kellene kapniuk, különösen akkor, ha a jövőben tervezik a teherbeesést.

És a menopauza után?

A menopauza közeledtével a táplálkozási igények megváltozhatnak. A menstruáció megszűnésével a szervezet kevesebb vasat veszít, ami csökkenti a napi beviteli értéket. A csökkenő ösztrogénszint és az öregedési folyamat azonban növelheti a különböző típusú hiányállapotok kockázatát.

B-vitaminok

A B-vitaminok létfontosságúak az általános egészség szempontjából. A menopauza után megnőhet a különböző B-vitaminok iránti igény. A B6-vitamin szükséglet 50 éves kor után 1,3 mg-ról 1,5 mg-ra emelkedik. Segíthet az immunrendszer támogatásában.

A B6-vitamin, a B12-vitamin és más B-vitaminok segítenek: a vörösvérsejtek termelése, energiatermelés, a fehérje-anyagcsere, a gondolkodási képesség, az idegrendszer működése.

D-vitamin és kalcium

A csontritkulás kockázata megnő a menopauza alatt és után. Ennek következtében a kalcium és a D-vitamin továbbra is fontos ebben a korban. Az 50 év feletti nők számára a kalcium napi beviteli értéke magasabb, mint a fiatalabb felnőtt nők esetében, 1200 mg és 1300 mg között van. Bár az idősebb nők számára készült táplálékkiegészítők közül sok tartalmaz kalciumot, nem világos, hogy a kiegészítés előnyös-e.

A National Institutes of Health (NIH)Trusted Source szerint a Food and Drug Administration (FDA) korábban azt mondta, hogy a kalcium-kiegészítők csökkentik a csontritkulás kockázatát, de nem minden kutatás jutott ugyanerre a következtetésre, sőt vannak olyan aggodalmak is, hogy a kalcium-kiegészítők növelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Természetesen bármely női életkorban az igények változhatnak, hiszen a sportolás, fizikai munkavégzés és más egyéni körülmények is jelentősen befolyásolják, hogy bizonyos vitaminból vagy ásványi anyagból mennyire van szüksége a szervezetnek.

Fontos ezeken kívül kiemelni, hogy mielőtt pótolni szeretnénk a vélt vitaminhiányt, egyeztessünk diabetológussal vagy orvosunkkal. Ma már elérhető a laboratóriumokban a vitaminok és ásványi anyagok szintjének mérése, amelyek tájékoztatást adhatnak szervezetünk aktuális tápanyag ellátottságáról.