Női prosztata: tényleg létezik? Íme a meglepő igazság

Ha a prosztatáról esik szó, a legtöbben alighanem annak jóindulatú megnagyobbodására asszociálnak elsőként, amely közismerten az idősödő férfiak vizeletürítési panaszainak egyik leggyakoribb kiváltó oka. Fontos persze megemlíteni, hogy bár különböző megbetegedései gyakran hozhatók kapcsolatba ilyesfajta tünetekkel, a prosztata valójában a férfiak nemzőképességében játszik kulcsszerepet. A húgyhólyag alatt elhelyezkedő, a húgycsövet körülölelő, gesztenye alakú és nagyságú szerv által termelt váladék ugyanis az ondó nélkülözhetetlen eleme. Nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hímivarsejtek, avagy a spermiumok el tudjanak jutni a petesejthez, végül pedig létrejöhessen a megtermékenyítés.

Létezik női prosztata?

Nyilvánvaló, hogy a női szervezetben nem választódik ki ondó, részben azért sem, mert a nőknek nincs prosztatájuk. Létezik azonban két apró mirigy a húgycső két oldalán, amelyeket összefoglalóan gyakran neveznek női prosztatának. Ezek az úgynevezett Skene-féle mirigyek, avagy paraurethrális mirigyek. Mint azt a Clevelandi Klinika írja, előbbi elnevezés Alexander Johnston Chalmers Skene brit-amerikai nőgyógyászra utal, aki a 19. században behatóan tanulmányozta az említett páros szervet. Ezzel együtt a Skene-mirigyek funkciója ma sem tisztázott teljesen. Valószínűsíthető, hogy egyaránt szerepet játszanak a szexuális és a húgyúti egészség megőrzésében.

A nőknek nincs prosztatájuk, de a Skene-mirigyeket gyakran nevezik női prosztatának. Fotó: Getty Images

Érdekesség, hogy e mirigyek ugyanazokból a sejtekből alakulnak ki az embrionális fejlődés során, mint amelyekből a prosztata is a fiúknál. Főként ezért hivatkozik rájuk sok forrás női prosztataként. Emellett a témában zajlott eddigi kutatások szerint a Skene-mirigyek olyan váladékot termelnek, amely vizeletürítés közben síkosítja a húgycső nyílását, valamint a baktériumok terjedésének gátlásával segít megelőzni a húgyúti fertőzéseket. Szexuális együttlétek során pedig e mirigyek is megduzzadnak a terület felpezsdülő véráramlása révén, és nemcsak a síkosításban működnek közre, de akár hígabb váladék is ürülhet belőlük, hasonlóan a férfiak ejakulációjához. Sőt, e váladékban is hasonló fehérjék találhatók, mint az ondóban.

A Skene-mirigyek betegségei

A prosztatával ellentétben a Skene-féle mirigyeket ritkán érintik megbetegedések, és akkor is az esetek nagy részében a húgycsőből erednek a panaszok. E körbe tartozhatnak például fertőzések, ciszták, a nemi úton terjedő trichomoniázis, továbbá a gonorrhea kórokozója által kiváltott gyulladás. Extrém ritka, de akad példa a szakirodalomban rosszindulatú elváltozásra is. Összességében elmondható, hogy az alábbi tünetekkel feltétlenül érdemes orvoshoz fordulni: