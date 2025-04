Nem sikerül lefogyni? PCOS is állhat a kudarcos diéta hátterében

A PCOS, vagyis a policisztás ovárium szindróma egy szerteágazó tünetekkel járó hormonális állapot, amely megnehezítheti, akár el is lehetetlenítheti a fogyást. Többek közt emiatt is alakulhat ki az úgynevezett PCOS-has, amelynek okairól és a kezelés lehetőségeiről dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista beszélt.

A PCOS szerteágazó tüneteket okozhat

A policisztás ovárium szindróma egy viszonylag gyakori állapot, amely azonban sokszor diagnosztizálatlan marad (bár az ultrahang látható teszi a petefészek cisztákat). A szerteágazó tünetek sem könnyítik meg a felismerést, a vezető panasz azonban legtöbbször a szabálytalan vagy hiányzó menstruáció. Emellett árulkodó lehet többek közt az aknés bőr, a hajhullás, a testszőrzet erősödése, a meddőség, a hangulatváltozások és a laborvizsgálatokkal sokszor kimutatható a magas inzulinszint, valamint a férfihormonok, főként a tesztoszteron magas szintje is.

"Ami gyakran és gyorsan feltűnik a nőknek, az a testsúlynövekedés, különösen hasi tájon és a fogyási nehézség vagy képtelenség. Akár az a kifejezés is használható erre a tünetre, hogy PCOS-has" – mondja Mutnéfalvy doktor. A PCOS-has abban különbözik más testzsíroktól, hogy nagyobb benne a belső szervekre rakódott, úgynevezett viszceláris zsírok aránya és ez a fajta súlynövekedés gyakran kapcsolatba hozható a gyulladások jelenlétével is. Többek közt ez is hozzájárul az inzulinrezisztencia kialakulásához, ami viszont stimulálja a férfihormonok termelődését, ami pedig további súlynövekedéshez vezethet. Ráadásul az inzulin egy étvágyfokozó hatással is bíró hormon, tehát minél magasabb a szintje a szervezetben, annál gyakrabban érezheti magát éhesnek az érintett. Vagyis nagyon könnyen kialakulhat egy ördögi kör.

Hogy néz ki a PCOS-has?

A PCOS-has azért nézhet ki másképp, mint a más ok miatti túlsúly, mert PCOS-nél a has nagyobbnak tűnik a test többi részéhez képest. Ezt részben a zsírtöbblet, részben a puffadás indokolja, ugyanis gyakran mindkettő jelen van. A viszceláris zsírokat pedig sokkal nehezebb leadni, mint a bőr alatti zsírréteget, vagyis még fogyókúra mellett is ez a hasi zsírtöbblet marad meg legtovább.

PCOS-nél a has nagyobbnak tűnik a test többi részéhez képest. Fotó: Getty Images

"A PCOS-sel élő páciensek életében valóban nagy kihívást jelenthet a fogyás, valamint a további tünetek csökkentése, megszüntetése. Az első lépés azonban mindenképpen a diagnosztizálás, hiszen ebből lehet kiindulni. A pontos diagnózis felállításához endokrinológiai és nőgyógyászati vizsgálat is szükséges. A tünetek jellegétől függően vizsgálni lehet többek közt a szőrnövekedés, a hajhullás mértékét, a haskörfogatot, a vérnyomást, a lipidszintet és a szénhidrát anyagcserét. A betegség pontos okainak felderítése céljából a hormonértékek eltérő időszakokban történő mérésére is szükség van. A diagnózis birtokában kezdődhet a kezelés, amelynek első lépése a hormonszintek normalizálása. A terápiás mód megválasztását a panaszok és tünetek határozzák meg. Elképzelhető, hogy a beteg aktuális kezelését évekig tartó gondozás követi, amely során a terápia is módosulhat az állapot függvényében" – hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista. Hozzátette: a gyógyszeres kezelés mellett PCOS esetében is döntő jelentőségű a helyes életmód, többek közt a testsúlycsökkentés miatt is. A megfelelő diéta és rendszeres mozgás segíti továbbá az optimális inzulinszint elérését, ami a tünetek javulását, a meddőség megszűnését, a metabolikus szindróma és a cukorbetegség kockázatának csökkenését eredményezheti.

Ez segíthet a fogyásban az endokrinológiai kezelésen túl

A PCOS-sel élő nőknek fontos felépíteniük egy egészséges életmódot, amelyben nem csak az életmód orvos, de a dietetikus, a mozgásterapeuta és akár a pszichológus is segíthet. Az étrend alapját az ún. gyulladás-csökkentő diéta jelenheti, amely leginkább a mediterrán diétának felel meg, komplex szénhidrátokkal, sovány, részben növényi eredetű fehérjékkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel felépítve, visszaszorítva a cukor és az erősen feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. Kutatások szerint az egészséges zsírok, vagyis a növényi olajokban, tengeri halakban, magvakban található telítetlen zsírsavak segítenek az éhség csökkentésében is.

Az étrend mellett a rendszeres mozgásnak is nagy szerepe van a állapotjavulásban és a fogyásban, részben a kalóriaégetés miatt, részben a kortizolszint csökkenése miatt. Ugyancsak az utóbbi miatt fontos a stressz menedzsment, ugyanis a krónikus stressz megemeli a kortizolszintet, ami pedig hozzájárul az inzulinrezisztencia fennmaradásához és a súlygyarapodáshoz is, különösen hasi tájon. Vagyis keresni kell a stresszkezelés megfelelő módját, akár pszichológus segítségével. Végül érdemes az alvás minőségével és mennyiségével is foglalkozni, ugyanis az alváshiány önmagában rizikófaktora az elhízásnak. Amennyiben alvászavar okozza a problémát, szomnológus szakorvos tud segíteni.