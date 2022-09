Miért viszket az intim tájék?

Az első és viszonylag egyszerű eset az irritáció, amit nem valamilyen fertőzés okoz. Általában azoknál fordul elő, akiknek egyébként is érzékeny a bőre vagy ekcémára hajlamos.

Intim viszketés nem csak gombás fertőzésektől alakulhat ki

Az irritáció oka lehet a szőrtelenítés, vagy akár egy új, korábban nem használt tusfürdő, szappan, ápolószer, mosószer, esetleg öblítő kipróbálása. Az irritáció nem jár együtt sem váladékozással, sem pedig kellemetlen szagokkal. A kezelés első lépése, hogy megállapítsuk, mi okozta az irritációt, majd ha ez megvan, lecserélni a problémát okozó készítményt. Lehetőség szerint az intim tájékra használjunk hipoallergén készítményeket.

Bakteriális vaginózis

A bakteriális vaginózis nem szexuális úton terjedő fertőző betegség, hanem a hüvelyben egyébként is megtalálható (és a normális hüvelyflóra részét képező) kártékony baktériumok elszaporodása. Ez legalább olyan gyakori, mint a hüvelygomba, ám nem sűrű, fehér váladék kíséri, hanem sárgás és vízszerű, emellett pedig jellegzetes, kellemetlen, halra emlékeztető szag. Ez a három tünet (a folyás, a kellemetlen szag és a viszketés) egyértelművé teheti a bakteriális vaginózist. A betegség kezelése antibiotikumokkal történik, a gombás fertőzésre alkalmazott szerek hatástalanok a bakteriális vaginózis esetében.

Trichomoniázis

A nemi betegségekről Századunk (és évezredünk) utolsó szakasza elődeinknek elképzelhetetlen változásokat, az élet egyes területein forradalmi nyitásokat hozott. Talán sehol sem annyira látványos ez a folyamat, mint a testiség területén. Nézze meg, mi lehet az öröm ára! A trichomoniázist egy parazita okozza, és nemi úton terjed. Nagyon gyakran (az esetek mintegy 60-70 százalékában) nem jár együtt tünetekkel, ezért aki kicsapongó életet él, könnyen elkaphatja. A trichomoniázis nagyon bűzös hüvelyváladékkal, erős viszketéssel és hüvelyfájdalommal jár együtt. Kezelése antibiotikumokkal történik, és a partnernek is be kell szednie a gyógyszereket, hogy a fertőzés ne terjedhethessen újra. Az is segítheti a gyógyulást, illetve az újrafertőződés elkerülését, ha néhány hétig tartózkodunk a szextől, továbbá nem váltogatjuk a partnereinket.

Herpesz

A nemi herpesz szintén szexuális úton terjedő betegség, és ennél is könnyen előfordulhat, hogy bár nem mutat valaki tüneteket, mégis fertőz. A tünetek közé tartozik az égető fájdalom, a viszketés, a nagyobb mennyiségű váladék, a láz, a fejfájás, az izomfájdalom, illetve a fájdalmas, fekélyes kiütések a nemi szerven. Aki egyszer megfertőződött a vírussal, annak a szervezetében ez ott is marad, és időről időre előjöhet. A nemi herpeszt jelenlegi tudásunk szerint nem lehet gyógyítani, de bizonyos antivirális szerek segítségével csökkenteni lehet a betegség tüneteinek súlyosságát. Azoknak, akik kisbabát várnak, különösen fontos a kezelés, mert a vírus átkerülhet a magzat szervezetébe is.

Daganatos betegség

Az idősebb nőknél az ösztrogénhiány miatt kialakuló hüvelyszárazság könnyen viszketést okozhat, de a hatvan fölötti korosztályban a viszketés, illetve a hüvelynél vagy a szeméremdombon érezhető elváltozás daganat is lehet. Ez szerencsére viszonylag ritka, és ha megfelelő időben fedezik fel, jól gyógyítható. Ehhez azonban mindenképpen meg kell azt mutatni szakorvosnak, aki biopszia után meghatározhatja a megfelelő terápiát.

Bármi is okozta a fertőzést, a megfelelő kezelés után mindenképp érdemes a hüvelyflórát helyreállítani, megvédve magunkat az újabb hüvelyi fertőzések kialakulásával szemben.