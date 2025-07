A kánikula sokakat megviselhet, különösen, ha olyan krónikus állapotokkal élnek, mint például az elhízás és az inzulinrezisztencia, cukorbetegség. A nagy meleg kihívás elé állíthatja az érintetteket, ami nemcsak a közérzetüket, a napi rutinjukat, de akár a gyógyszerelésüket is érinti. Dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont – Prima Medica endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista magyarázta el az összefüggéseket lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Miért lehet a nyár kritikus az elhízással, cukorbetegséggel élőknek?

Az elhízás és az inzulinrezisztencia szorosan összefügg, ugyanis a nagy mennyiségű testzsír, különösen a zsigeri zsír növeli az inzulinrezisztencia kockázatát. Vagyis a két állapot nagyon gyakran együttesen van jelen. A nyári meleg pedig nemcsak kényelmetlen a túlsúllyal élőknek, de befolyásolhatja az inzulin felszívódását és hatékonyságát is az injekciós inzulint használóknál, ami gondos ellenőrzést és módosításokat igényelhet. Bár a melegnek lehet jótékony hatása a glükózanyagcserére, a szövődmények elkerülése érdekében kulcsfontosságú a cukorbetegség és az elhízás hatékony kezelése, ellenőrzése a nyári hónapokban.

A kánikula sokakat megviselhet, különösen, ha olyan krónikus állapotokkal élnek, mint például az elhízás és az inzulinrezisztencia, cukorbetegség. Fotó: Getty Images

„A hőség egyik kevésbé nyilvánvaló hatása, hogy megváltoztathatja az inzulin felszívódásának sebességét. Azoknál, akiknek inzulininjekcióra van szükségük, az inzulin megfelelő tárolása, hűtőbe helyezése elengedhetetlen, és bizonyos esetekben sürgős. A magas hőmérséklet ugyanis lebonthatja az inzulint, és csökkentheti annak hatékonyságát. Ne tegyük ki az inzulinadagoló tollakat vagy a vércukormérőket közvetlenül napfénynek, és ne hagyjuk azokat parkoló autóban” – figyelmeztet Mutnéfalvy doktor.

Hozzáteszi,: fontos azt is figyelembe venni, hogy nemcsak a meleg, hanem a magas páratartalom is ingadozóvá teheti a szervezet glükózszintjét. Ha a levegő túlzottan párás, az izzadság nem párolog el olyan jól, mint szárazabb körülmények között, ez pedig megnehezíti a test hűtését, így a vércukorszint megfelelő egyensúlyban tartását is. Ezenkívül a testmozgás vagy a kültéri hőség is okozhat hipoglikémiát, hacsak a kalóriabevitel nem kiegyensúlyozott. A cukorbetegség és az elhízás hatékony nyári kezelésében tehát a rendszeres hidratálás, a vércukorszint-ellenőrzések gyakoriságának növelése, valamint az inzulinadagok aktivitás és ételfogyasztás szerinti módosítása segíthet a jó állapot fenntartásában.

Ezenkívül a szakember szerint az alábbiakat tehetjük meg magunkért a kánikulában.

Maradjunk aktívak – a melegben is

A mozgás az egyik legfontosabb alappillér a cukorbetegség és az elhízás kontrolljában, sőt akár ellenszernek is nevezhetjük. A perzselő nyári nap megnehezítheti az edzést, de ez nem jelenti azt, hogy nem szabad tréningezni, csak változtatni kell a programon. Kora reggelre vagy estére időzítsük a kültéri edzést, bár ilyenkor biztonságosabb lehet egy légkondicionált edzőterem, és ha nagyon kimerültünk a meleg miatt, ajánlott alacsonyabb intenzitású, rövidebb programokat választani. A rendszeresség a lényeg: a mozgás serkenti a véráramlást, javítja az inzulinérzékenységet és segít a fogyásban.

Okosan építsük fel az étkezést

Az étkezés a cukorbetegség és az elhízás kezelésében is döntő jelentőségű. Szerencsére a nyár rengeteg gyümölcsöt és zöldséget kínál, amelyek segítenek megkönnyíteni a tápanyagban gazdag étrend összeállítását. De nem minden nyári csemege egészséges! A fagylaltok, cukros italok és sült rágcsálnivalók gyakran csábítóak a melegben, de nem segítik a célok elérését. A vércukorszint kordában tartása és a fogyás érdekében fogyasszunk hidratáló ételeket, például uborkát, paradicsomot és spenótot, amelyek alacsony kalóriatartalmúak és rostban gazdagok. Üdítők és energiaitalok helyett pedig természetes hűsítőket, például citromos vizet vagy cukrozatlan jeges gyümölcsteát kortyoljunk.

Az alkoholfogyasztást is tudatosan kell kezelni. IR-esként, cukorbetegként kerülendők a tömény és a cukros italok, a likőrök, helyettük mértékkel fogyasztható jó minőségű száraz bor, vagy cukormentes sör. Ugyanakkor számoljunk a sör szénhidráttartalmával, valamint azzal, hogy az alkoholok elősegítik a hipoglikémia kialakulását, így érdemes melléjük például teljes kiőrlésű kekszet, olajos magvakat, IR-barát szendvicseket enni.

Vegyük komolyan a figyelmeztető jeleket

„Cukorbetegség és elhízás – mindkettő a hőséggel összefüggő betegségek kockázati tényezője – esetén figyelni kell a hőkimerülés jeleire, mint a hányinger, a szapora szívverés, a kimerültség, a szédülés és a zavartság. Ha ugyanis nem kezeljük ezeket, hőguta, vagyis egy potenciálisan halálos állapot is kialakulhat. A glükózfogyasztás, a hidratálás és a laza ruházat mind egyszerű, de hatékony intézkedések a megelőzéshez” – mondja dr. Mutnéfalvy Zoltán. Hozzátette: nyáron nagyon fontosak a rendszeres orvosi ellenőrzések is. Előfordulhat, hogy a szervezet inzulinigényéhez alkalmazkodva a gyógyszereket is módosítani kell, és a hidratáltsági szint is napról napra változhat. Amennyiben frissen felfedezett a cukorbetegség, és inzulint használ a páciens, illetve hajlamos a vércukor hirtelen leesni, érdemes a nagy kánikulában külön is konzultálni az orvossal, hogy hogyan állítsuk be az inzulinkezelést, változtassunk-e a dózison, mennyi mérésre van szükség, mit tegyünk, ha a hipoglikémia tüneteit tapasztaljuk.