Így kezeld a felfázást – recept nélküli megoldások

Noha a köznyelv felfázásként emlegeti, a problémának valójában csak közvetett a kapcsolata a hideg hőmérséklettel. Az ilyenkor fellépő tünetekért, mint például a sürgető és gyakori vizelési inger, vagy a vizeletürítés közben érzett égő érzés és fájdalom, a húgyhólyag gyulladása a felelős, amelyet jellemzően bakteriális fertőzés vált ki. A hólyaghurut, avagy cisztitisz – anatómiai okokból – elsősorban a nőket érinti: átlagosan a nők fele legalább egyszer átesik a megbetegedésen élete során, szemben a férfiak alig egytizedével. Azon túl, hogy a felfázás komoly fennakadásokat eredményezhet a mindennapi életvitelünkben, komolyabb szövődmények kockázatát is magában hordozza. Felszálló fertőzésként akár a vesékre is átterjedhet, súlyosabb állapothoz vezetve. Éppen ezért a kezelést sosem szabad félvállról venni.

Tekintve, hogy ugye a betegség mögött legtöbbször baktériumok állnak, a kezelés alapját antibiotikumkúra jelenti – olvasható a Mayo Klinika tájékoztatójában. Hólyaghurut gyanújával tehát érdemes mihamarabb háziorvoshoz fordulni. A gyógyszerek hatására a tünetek általában néhány nap alatt számottevően enyhülnek, és a kúra végére elérhető a teljes gyógyulás. Akadnak azonban olyan otthoni módszerek is, amelyek egyrészt hasznos kiegészítői lehetnek a gyógyszeres kezelésnek, másrészt megelőzési célokra is szolgálnak. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be galériánkban a Healthline gyűjtése alapján. (A galéria a képre kattintva nyílik.)

