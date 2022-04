Gyorstesztek nőknek: mikor jöhetnek szóba?

A Semmelweis Egyetem adatai alapján 89 millió chlamydiás esetet regisztrálnak évente a világon. A betegség sok esetben tünetmentes, és ezért nem kezelik, ez pedig a nők esetében komoly következményekkel járhat: krónikus medencetájéki fájdalmat vagy meddőséget okozhat. A chlamydia "csendes" betegségnek tekinthető, mert az esetek többségében tünetmentes. Ha vannak tünetek, ezek általában a fertőzést követő egy-három héten belül jelentkeznek. Így az érintett nőknél előfordulhat kóros hüvelyi váladék, égő érzés vagy fájdalom vizeletürítéskor, továbbá alhasi fájdalom, hányinger, láz, fájdalmas közösülés, periódusok közötti vérzés.

Tünetek esetén patikákban és webshopokban is kaphatunk már otthoni Chlamydia-gyorstesztet. Egy tampon segítségével, majd az ebből kinyert oldatból két cseppet kell a tesztkazettába cseppenteni, és 15 percet várni. A teszt pozitív eredményéről tanácsos értesíteni a partnert is, hogy ő is minél hamarabb felkeressen egy orvost a fertőződés ellenőrzésére, majd kezelésére. (X)

Férfiaknál is jelentkezhetnek tünetek, náluk is megjelenhet a váladék, égős érzés vagy fájdalom vizeletürítéskor és a húgycső nyílásánál, herefájdalom, illetve hereduzzanat is. Az otthoni tesztelés nemcsak diszkrét, de időt és akár anyagi erőforrásokat is megtakaríthatunk vele, hiszen ezeket magunk is elvégezhetjük, nem szükséges azonnal orvoshoz fordulni gyanú esetén, gyorsabb az otthoni tesztelés, ami már ráadásul megfelelő pontosságú is.

A chlamydia egyik jellegzetes tünete az alhasi fájdalom.

Húgyúti fertőzés: otthonunkban is kimutatható

A másik gyakori gyulladásos betegség a húgyúti fertőzés, amelyet baktériumok, vírusok, paraziták gombák okoznak, elsősorban az E. coli baktérium. A szakirodalom szerint a magyar lakosság négyötöde életében legalább egyszer átesik rajta. Leginkább a nőket érintik, mivel a rövid húgycső kedvez a baktériumok húgyúti megtelepedésének, könnyebben és gyorsabban jutnak fel a kórokozók. Húgyúti fertőzés lehet alsó (húgycső, húgyhólyag), illetve felső (vesevezeték és vesék), a tünetek is ennek megfelelően változhatnak. Ráadásul egyéb kockázati tényező - így például az immunrendszer gyengülése, változókor, krónikus betegségek, várandósság stb. - is szerepet játszik a húgyúti gyulladás kialakulásában.

Ma már a húgyúti fertőzést is ki lehet mutatni gyorsteszt segítségével. Ha a vizeletbe mártott teszten bármelyik csík egy percen belül elszíneződik, akkor a teszt pozitív, és mindenképp érdemes orvossal egyeztetni. A betegség általában könnyű lefolyású, az orvos által felírt antibiotikummal kezelhető. (X)

A hüvely kényes pH-egyensúlya

A hüvely savas pH-ja kiemelkedően fontos védelmet jelent a kórokozók elleni védelemben. A megfelelő kémhatás a kórokozók számára negatív feltételeket teremt, nem képesek ilyen közegben megfelelően szaporodni, így még ha be is jutnak, a 3,8-4,4 közötti pH-érték megakadályozza, hogy megtelepedjenek és elszaporodjanak. Mindezt a hüvelyben élő laktobacillusoknak köszönhető, amelyek előállítják ezt a közeget.

Intim kisokos: minden, amit egy nőnek tudnia kell.

Ha valamilyen probléma miatt - például antibiotikumos kezelés, túlzásba vitt intim higiénia - a hüvelyflóra egyensúlya felborul, akkor a hüvely savassága csökken, ez pedig lehetőséget teremt a kórokozók (különböző gombák és baktériumok) elszaporodásának. A leggyakoribb tünetei között megtalálható a viszketés, égő érzés, szárazság, fokozott hüvelyfolyás és a szagos hüvelyváladék. Várandós nőknél ráadásul nemcsak kellemetlen, de veszélyes tüneteket is okozhat: koraszülést, korai burokrepedést, a magzatvíz elfertőződését és a magzat bakteriális fertőzését.

A fenti fertőzések kimutatására ma már tökéletesen alkalmasak a patikai gyorstesztek. Ezekkel gyorsan, könnyedén és megbízhatóan elvégezhetjük otthon a fertőzésgyanú igazolását, amit első körben érdemes mindenképpen megtenni. Pozitív eredmény esetén, vagy ha a tünetek jellegzetesek, de a teszt negatív eredményt mutatott, akkor haladéktalanul forduljunk szakorvoshoz! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorstesztek nem helyettesíthetik az orvosi diagnózist, amely minden esetben a baktérium vizsgálati anyagból történő direkt kimutatásával, illetve a vérben megjelenő ellenanyagok mérésével történik.

A patikákban kapható hüvelyi pH-tesztek sávosan mutatják a hüvely aktuális pH-értékét. Ha minden rendben, akkor megnyugodhatunk, ha eltolódott a kóros tartományba, akkor pedig konzultáljunk az orvosunkkal az egészséges flóra visszaállításáról. (X)

Jelenleg nagyon ritka még a 5 IU/l érzékenységű extra korai terhességi teszt (a tipikus kimutathatósági határ 10-25Ml/U), de már itthon is elérhető ilyen eszköz. A 40-50 feletti férfiaknak pedig igen hasznos a vastagbélrák korai előrejelzésére szolgáló székletvérteszt, valamint a koleszterinteszt. Nem árt tehát időnként otthoni szűrővizsgálatot végezni a családtagoknak figyelembe véve a családi és egyéni kockázati faktorokat is.

Szponzorált tartalom. A cikk megjelenését a Gyorstesztlabor támogatta.