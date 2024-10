Fokozott kockázat: hüvelyfertőzések a várandósság alatt

A várandósság időszaka tele van örömmel és izgalommal, de egyúttal számos kihívással is jár, amelyek közül az egyik a különböző fertőzésekre való fokozott hajlam. A hüvely természetes egyensúlya ugyanis könnyen felborulhat, ami veszélyes lehet a magzatra és az anyára nézve is. Ugyanakkor ha ismerjük a kockázatokat, máris előnyben vagyunk.

Miért fokozott a kockázat a terhesség alatt?

A terhesség alatt a női test számos változáson megy keresztül, amelyek hatással vannak a hüvelyi mikroflórára is. A hüvelyben normál esetben tejsavbaktériumok, azaz laktobacillusok találhatók, amelyek segítenek fenntartani az egészséges pH-egyensúlyt, megelőzve a káros baktériumok és gombák elszaporodását. A várandósság idején azonban könnyebben alakulhatnak ki fertőzések. Terhesség alatt a progeszteron és az ösztrogén szintje jelentősen megemelkedik. Ez befolyásolja a hüvelyi környezetet is, ami kedvezőtlen feltételeket teremthet a normál baktériumflóra számára, míg a kórokozók számára kedvezőbbé válhat. Ezen kívül várandósság alatt az immunrendszer természetes módon gyengül, hogy a szervezet ne utasítsa el a fejlődő magzatot. Ez a gyengébb immunválasz azonban fogékonyabbá teszi a nőket különböző fertőzésekre, beleértve a hüvelyfertőzéseket is. Terhesség során fokozódik a hüvelyváladék termelése, ami megváltoztatja a hüvely nedvességtartalmát és savasságát. Ez a környezet pedig szintén kedvez a kórokozóknak.

Várandósság alatt az immunrendszer természetes módon gyengül. Fotó: Getty Images

Gyakori hüvelyfertőzések várandósság alatt

Bakteriális vaginózis (BV): A bakteriális vaginózis a terhesség alatt gyakran fordul elő, és a hüvelyben található jótékony baktériumok csökkenésével, valamint a káros baktériumok, például a Gardnerella vaginalis elszaporodásával jár. A BV kellemetlen szagú, szürkés-fehér folyással járhat. A kezeletlen bakteriális vaginózis növeli a koraszülés, a magzat alacsony születési súlya, és más komplikációk kockázatát. Gombás fertőzés (candidiasis): A terhes nők mintegy 20-30 százalékánál fordul elő hüvelygombásodás, amelyet a Candida albicans nevű gomba okoz. A terhesség alatti hormonális változások kedveznek a gombák elszaporodásának. A candidiasis tünetei közé tartozik a viszketés, égő érzés, és a fehér, túrószerű folyás. Bár a gombás fertőzés ritkán okoz komoly szövődményeket a magzatra nézve, az anya számára kellemetlen lehet, és ismétlődhet a terhesség alatt. Trichomoniasis: A Trichomonas vaginalis nevű egysejtű parazita által okozott fertőzés szintén előfordulhat terhesség alatt. Ez egy szexuális úton terjedő betegség, amelyet habos, sárgászöldes folyás, kellemetlen szag és viszketés kísérhet. A trichomoniasis növeli a koraszülés, illetve a születéskor alacsony testsúly kockázatát, így fontos, hogy azonnal kezeljék.

Nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen a hüvelyfertőzések, különösen a kezeletlen vagy későn felismert esetek súlyos következményekkel járhatnak. Előfordulhat koraszülés, mert a bakteriális vaginózis növeli a méh gyulladásának és a korai burokrepedésnek a kockázatát. A kezeletlen bakteriális és egyéb fertőzések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magzat nem tudja elérni a megfelelő súlyt a terhesség végéig. Bizonyos fertőzések, például a trichomoniasis vagy más szexuális úton terjedő betegségek átterjedhetnek a magzatra, különösen a szülés során.

Megelőzési lehetőségek

A hüvelyfertőzések kockázatának csökkentése érdekében a várandós nőknek különös figyelmet kell fordítaniuk saját egészségükre. Jó megelőzési stratégia lehet a rendszeres orvosi ellenőrzés: fontos, hogy a várandós nők rendszeresen látogassák meg nőgyógyászukat, aki szükség esetén időben felismerheti és kezelheti a fertőzéseket. A korai diagnózis kulcsfontosságú a komplikációk elkerülése érdekében. Kerülni kell a túlzott intim higiénia alkalmazását, például a hüvelyöblítést vagy a parfümös termékek használatát, amelyek felboríthatják a hüvely természetes pH-egyensúlyát. Fontos, hogy természetes anyagú, szellőző fehérneműt viseljünk. Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend segíthet megerősíteni az immunrendszert, és csökkenteni a fertőzések kockázatát. A probiotikumok, különösen a Lactobacillus-tartalmú készítmények, segíthetnek fenntartani a hüvelyflóra egészségét, és megelőzhetik a káros baktériumok elszaporodását. A szexuális úton terjedő betegségek elkerülése érdekében ajánlott óvszert használni.

Kezelési lehetőségek

Ha hüvelyfertőzés alakul ki a terhesség alatt, fontos, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni. A megfelelő kezelést a szakember a fertőzés típusa alapján választja meg:

Bakteriális vaginózis esetén az orvos általában antibiotikumokat ír fel, amelyek biztonságosak a terhesség alatt is.

az orvos általában antibiotikumokat ír fel, amelyek biztonságosak a terhesség alatt is. Gombás fertőzés esetén helyi gombaellenes készítmények használhatók, mint például a hüvelykrémek vagy kúpok.

helyi gombaellenes készítmények használhatók, mint például a hüvelykrémek vagy kúpok. Trichomoniasis esetén szintén antibiotikumos kezelés szükséges, és fontos, hogy a szexuális partnert is kezeljék a fertőzés kiújulásának megelőzése érdekében.

Fontos észben tartani, hogy a várandósság alatti hüvelyfertőzések komoly kockázatot jelentenek az anya és a magzat egészségére nézve. Épp ezért az időben történő diagnózis és kezelés segíthet megelőzni a súlyos szövődményeket, például a koraszülést vagy a magzati fertőzéseket. A megfelelő higiéniai szokások, az egészséges életmód, valamint a rendszeres orvosi ellenőrzések alapvető fontosságúak a fertőzések elkerülése érdekében. A terhes nőknek mindig figyelniük kell a testük jeleire, és bármilyen szokatlan tünet esetén konzultálniuk kell orvosukkal.