„Szájon át szedhető Lactobacillusok, hüvelyi probiotikumok, életmódváltás… Már mindent kipróbáltam, de a bakteriális vaginózis időről időre visszatér nálam” – panaszolja olvasónk, aki azt kérte, csak Kataként hivatkozzunk rá. Kétgyermekes édesanya, akinek a napjait nagyon megkeserítik a kellemetlen tünetek. „Viszkető, égő érzés, gyakori vizelési inger… nem egyszerű” – mondja. „A legidegesítőbb az, hogy amikor azt hiszed, már végre sikerült kikezelned, tuti, hogy újra jelentkezik. Velem legalábbis eddig így volt…”

Az orálisan alkalmazott probiotikumok hatékonyságára nincs megfelelő tudományos bizonyíték. Fotó: Getty Images

A hüvelyflóra egyensúlyának megőrzése elengedhetetlen a női intimegészség szempontjából. A megfelelő regenerációhoz fontos az is, hogy tisztában legyünk a prebiotikumok és probiotikumok közti különbséggel, valamint azok hatékonyságával – különösen, ha bakteriális vaginózis gyanúja áll fenn.

Probiotikumok és prebiotikumok: mi a különbség?

A probiotikumok élő baktériumokat tartalmaznak, amelyek elvileg segíthetnek a jó baktériumok pótlásában. A prebiotikumok ezzel szemben olyan tápanyagok, amelyek elősegítik a szervezetben eredetileg is jelen lévő jó baktériumok szaporodását és erősítik a mikrobiomot.

Miért nem hatékonyak az orálisan szedett Lactobacillusok hüvelyfertőzéskor?

Sokan gondolják, hogy az orális probiotikumok segíthetnek a hüvelyflóra egyensúlyának helyreállításában, a tudományos bizonyítékok azonban hiányoznak. A szájon át bevitt Lactobacillusok a bélbe jutnak, amely nincs közvetlen összeköttetésben a hüvellyel. A bélflórából származó baktériumok legfeljebb a véráramon keresztül juthatnának el a hüvelybe, de ez szepszishez vezetne, ami egy veszélyes állapot. Egy biztos: az orálisan alkalmazott probiotikumok hatékonyságára nincs megfelelő tudományos bizonyíték.

Lokális probiotikumok – előnyök és hátrányok

A hüvelybe közvetlenül bevitt tejsavbaktériumok elvileg segíthetik a flóra helyreállítását, ha azonban nem a saját, eredeti mikroflórát pótoljuk, akkor ezek a baktériumok kevésbé ellenállóak, és a visszaesés kockázata megnőhet.

Segíthet a saját flóra táplálása

A prebiotikumok kifejezetten a szervezet saját tejsavtermelő baktériumainak táplálását célozzák, ezáltal természetes módon segítik a hüvelyflóra regenerálását. Ilyen például a vény nélkül kapható Vitagyn C hüvelykrém prebiotikus összetevője, a maltodextrin, amely olyan táplálékot biztosít, amely elősegíti a hasznos baktériumok szaporodását anélkül, hogy idegen Lactobacillusokat juttatnánk a hüvelyflórába. A Vitagyn C bakteriális vaginózis kezelésének és megelőzésének kiegészítésére alkalmazható: tejsavtartalma révén helyreállítja a savas hüvelyi pH-t, gátolja a kórokozók szaporodását. Használata különösen hasznos visszaesés esetén, illetve antibiotikumkezelés mellett, továbbá – a kezelőorvos tájékoztatása mellett – várandósság és a szoptatás ideje alatt is.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!