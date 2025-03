Ez állhat a bakteriális hüvelyfertőzés hátterében

"Cukorbetegségem miatt sajnos hajlamosabb vagyok a különféle hüvelyi fertőzésekre. Szinte nem telik el év anélkül, hogy össze ne szednék valamit, főleg uszoda vagy strandolás után. Ilyenkor legtöbbször magam kikezelem a problémát a patikákban vény nélkül kapható készítményekkel, habár súlyosabb esetben elkél a nőgyógyász segítsége. Fontos tisztában lenni azzal, mi az a pont, amikor már nem érdemes otthon próbálkozni. Nekem ezt az évek alatt sikerült kitapasztalnom" – osztotta meg velünk Ágnes.

A bakteriális vaginózis a hüvely leggyakoribb fertőzése, ami akkor jelentkezik, amikor valami miatt a hüvely természetesen savas pH-ja megváltozik. Ilyenkor a normál hüvelyflórában többségben lévő jótékony Lactobacillusok eltűnnek, a pH lúgos irányba tolódik, és azok a káros baktériumok, amelyek egyébként csak kis számban vannak jelen a hüvelyben, elszaporodnak.

A vaginózis sok nőnek okoz kellemetlen tüneteket. Fotó: Getty Images

A fertőzés okai

- Gyakori partnercsere

- Szexuális úton terjedő betegségek

- Túlzott stressz

- Dohányzás

- Alkoholfogyasztás

- Elhízás

- Intim szőrtelenítés

- Hormontartalmú fogamzásgátlók

- Változókor

- Antibiotikum-kúra

- Felületes vagy éppen a túlzásba vitt intimhigiénia

- Nyilvános vagy közösen használt mellékhelyiségek

- Egyes betegségek (például a cukorbetegség vagy a vérszegénység)

- Tangahasználat

Jellemző tünet a bőséges, híg, szürkésfehér színű, kellemetlen, halszagú hüvelyfolyás, de akár viszkető, égő érzés is felléphet.

Így szabadulj meg a kellemetlen tünetektől

Fontos, hogy a tünetek megjelenésekor minél előbb vissza kell állítani a hüvely savas pH-ját. Szintén sokat segít, ha különböző helyi hatású pre-, illetve probiotikumokkal támogatjuk a hüvely védelmét biztosító Lactobacillusok szaporodását. Ezt érdemes megpróbálni a gyógyszertárakban vény nélkül is kapható készítmények segítségével. Ha a panaszok nem múlnak el, akkor keresd fel nőgyógyászodat, aki helyi vagy szájon át szedhető antibiotikumot fog javasolni. Szintén elengedhetetlen, hogy emellett is figyelj oda a hüvely enyhén savas pH-értékének helyreállítására, amihez számos, vény nélkül kapható termék közül választhatsz a gyógyszertárakban.

Ha nem kezeled

A krónikusan, de tünetszegényen, azaz csak enyhe tünetekkel jelentkező bakteriális vaginózis hosszú távon nagyobb veszélyekkel járhat. Előfordul, hogy a kezeletlen kórkép kismedencei, illetve húgyúti gyulladást idéz elő, de a felszálló fertőzés akár a méhet is érintheti. Hegesedések vagy összenövések is kialakulhatnak, amelyek meddőséget okozhatnak. Amennyiben a terhesség mégis létrejön – vagy a fertőzés a várandósság során alakul ki –, nagymértékben megnő a koraszülés vagy a szülés utáni fertőzések esélye. Sajnos van, akinél a sikeres kezelés ellenére is gyakran visszatérnek a kellemetlen tünetek, éppen ezért fontos a megfelelő hüvelyflóra fenntartása.