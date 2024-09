Ez állhat az erős menstruációs fájdalom mögött

A házilag kipróbálható fájdalomcsökkentési lehetőségekről és az orvosi kezelési lehetőségeiről dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész beszélt.

Komoly fájdalom és társuló panaszok

A dismenorrhea nevű jelenség, vagyis a menstruációval járó fájdalom bizonyos mértékig természetes, de egyes esetekben szinte elviselhetetlenné is válhat. Az alhasban és a derékban kialakuló fájdalom körülbelül minden tizedik nőnél nagyon komoly, és 1-3 napig tartó rosszullétet okoz. Az elsődleges dismenorrhea mellett a másodlagos jelenség olyan betegségek következménye lehet, mint az endometriózis, a méhmióma vagy a kismedencei gyulladásos betegség. Az akár a combokba is sugárzó fájdalom mellett olyan tünetek is tovább nehezíthetik a helyzetet, mint a hányinger, hányás, a hidegrázás, az erős izzadás, a hasmenés vagy éppen székrekedés, a puffadás és a fejfájás. Ha ilyen súlyos panaszok mutatkoznak vagy a fájdalom nem csak menstruáció alatt jelentkezik, mindenképpen ajánlott az orvosi kivizsgálás.

Házi módszerekkel is enyhíthetjük a fájdalmakat. Fotó: Getty Images

Így segíthetünk magunkon otthon

Enyhébb, ritkábban jelentkező vagy más betegség gyanúját fel nem vető esetekben egy-egy fájdalmas epizód kapcsán elég lehet egy vény nélküli fájdalomcsillapító, görcsoldó készítmény. Elérhetőek kifejezetten menstruációs görcsökre kifejlesztett gyógyszerek is, amelyek enyhítik a méh izmainak összehúzódása és elernyedése miatt kialakuló fájdalmat. Segíthetnek olyan házilag kivitelezhető módszerek is, mint a meleg zuhany, a meleg borogatás az alhason, a has enyhe masszázsa és egyes gyógynövény készítmények, például a cickafark-, a kamilla- és a barátbors teák. Hosszútávon sokaknak beválik a relaxáció, a meditáció és mindenképpen jó hatású a rendszeres fizikai aktivitás. Nagyon erősen javasolható a dohányzás abbahagyása is.

Komoly panaszoknál szükséges az orvosi kezelés

"Nem ritka, hogy a házi gyógymódok mellett szükség van orvosi vizsgálatra és kezelésre is" – hangsúlyozza dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, sebész. Hozzátette: elrendelhetnek például hormonális fogamzásgátlót, akár tabletta, akár méhen belüli eszköz, akár más formában, amivel megszüntethető az ovuláció és a menstruációs görcsök. A kivizsgálás során azonban fény derülhet betegségre is – tipikusan ilyen az endometriózis, a miómák, ciszták jelenléte -, ilyenkor természetesen ezt a betegséget kell kezelni. "Viszonylag gyakran találkozunk kismedencei gyulladásos betegséggel, amire utalhat az erős medencetáji fájdalom, a fáradtság, a szabálytalan menstruáció, a köztes vérzés, a folyás, a gyakori vizelési inger, a hányás, a láz, a derékba vagy a végbélbe sugárzó fájdalom. Számos oka lehet tehát az erős menstruációs fájdalomnak, a nőknek pedig nem szabad a jelentős, életminőséget rontó tüneteket természetesnek tekinteni, és mielőbb orvoshoz kell fordulni a kiváltó okok tisztázása és a fájdalom enyhítése végett" - emelte ki a szakember.