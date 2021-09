Az ismétlődő vetélés immunológiai okai

Sikertelen teherbeesés vagy ismétlődő korai vetélések esetén általában részletes kivizsgálás kezdődik, hogy felderítsék a kiváltó okokat. Az immunológiai kivizsgálás 36 éves kor alatt három, 36 év felett kettő vagy több vetélésnél indokolt. A témával kapcsolatban dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa mondta el a legfontosabb információkat.

Terhesség autoimmun betegség mellett

Egyesautoimmun betegségekmegléte befolyásolhatja a teherbeesés esélyét, illetve a magzat kihordását is. Ismert autoimmun betegség esetén ezért már a terhesség tervezésekor javasolt felkeresni az immunológus kezelőorvost, hogy szükség esetén - a magzat egészségének érdekében - változtatni lehessen a gyógyszeres kezelésen. Autoimmun betegségnél fontos megelőzni, hogy az anya immunológiai rendszerbetegsége miatt az immunrendszeres téves felismerés károsítsa a magzatot. Ez ellen immunszupresszióval, vagyis az anya immunrendszer-aktivitásának gátlásával lehet védekezni.

Az immunológiai kivizsgálás 36 éves kor alatt három, 36 év felett kettő vagy több vetélésnél indokolt.

Dr. Kádár János elmondta, hogy az ismétlődő vetélést okozó autoimmun kórképek típusos példája a magzati és a méhlepény keringését befolyásoló antifoszfolipid-szindróma (APS). Az ilyenkor jellemző, immunológiai eredet miatt fokozott trombózishajlam következtében az amúgy is lelassult alvadási hajlandóságot mutató magzati/méhlepény ereiben nő meg az érelzáródás esélye, ezáltal pedig a vetélés kockázata is. Ha ezt felismerjük, megfelelő kezelés mellett a terhesség vállalható.

Idegenként érzékeli a magzatot

A fogantatást követően az anya szervezete "védőanyagot" termel annak érdekében, hogy az idegen, apai sejteket is tartalmazó magzatot elfedje, és hogy az immunrendszere ne veszélyes betolakodóként, hanem a sajátjaként érzékelje. Ha ez elmarad, a magzatot idegenként érzékeli a szervezete, és vetélés következik be. Ez az ún. alloimmun eredetű vetélés is kezelhető: a védőanyagot infúzió formájában be lehet adni (immunglobulin/IVIG kezelés), vagy az apasejtekből származó sejtek segítségével, mintegy "oltással" lehet az anyában ilyen ellenanyag-termelést kiváltani (LIT kezelés).

Részletes kivizsgálás

Az immunológiai kivizsgálás során fény derülhet olyan ritka, genetikailag meghatározott összeférhetetlenségre is a szülők között, amely kiváltja a fokozott anyai immunválaszt. Ilyen esetben még lombik útján sem lehetséges a magzat kihordása, ameddig nem tudjuk feltárni a pontos kiváltó okot - magyarázza dr. Kádár János. A terhesség kihordását befolyásolja az anya immunválaszának, a hírvivő molekuláknak az aránya is. Ha itt eltolódás van, akkor megnő a vetélés kockázata.

Az immunológiai kivizsgálás során, vérvizsgálat alapján nagyon sok adatot meg lehet ismerni - ki lehet zárni vagy meg lehet erősíteni, hogy a vetélések háttere immunológiai eredetű. A kezelés a kiváltó ok függvénye, de gyógymód sajnos nincs minden helyzetre.