Amikor a női lét a fájdalomról szól

Egy másik elmélet

Az endometriózisról régóta tudjuk, hogy a tüszőrepedés elmaradása (folliculus persistens) talaján jön létre, amikor a ciklus során csak ösztrogének termelődnek, de progeszteron nem. Emiatt az endometriumsejtek a ciklus egész ideje alatt, sőt megvonásos vérzés alatt is proliferációs fázisban vannak - mondta el kérdésünkre dr. Elek Csaba nőgyógyász. "Ezt már a nyolcvanas években László-Gaál: Nőgyógyászati patológia című könyvében is leírták. Ezért véd afogamzásgátlóaz endometriózissal szemben, ezért lehet vele gyógyítani is. A műtét a peteérési elégtelenséget nem gyógyítja, tehát az alapbetegség megmarad, a betegség kiújulása tehát törvényszerű. Az endometriózis együtt jár myomával, endometrium hyperplasiával, méhtestrákkal, cisztás emlőbetegséggel, s gyakran ösztrogénfüggő emlőrákkal is, ezen betegségek egy tőről fakadnak, szintrópia indexük az egyhez közelít."