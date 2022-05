Amikor a női lét a fájdalomról szól

A betegség nevét a méh belső felszínét borító szövetről, az endometriumról kapta. Az endometriummal megegyező kisebb szövetdarabok előfordulhatnak a hasüregben, ahol a kismedencei szervekhez, elsősorban a nemi szervekhez (méh külső fala, petefészek, petevezető) vagy a húgyhólyag falához tapadnak. Szélsőséges esetekben ezek az ún. endometriális csomók megtalálhatók akár a medencén kívül is, például a tüdőben.

A legnagyobb probléma ezekkel a csomókkal az, hogy mivel ők úgy "képzelik", hogy a méh belső falát borítják, ezért ugyanúgy viselkednek, mint az endometrium: minden menstruációs ciklus előtt felépülnek, megvastagodnak, majd a menzesz megjelenésekor vérzés kíséretében lelökik ezt a képződött plusz szövetréteget. Csakhogy a hasüreg zárt, ezért az így képződött vér és szövettörmelék nem tud kijutni, hanem más szervekhez, bélkacsokhoz tapad hozzá összenövéseket, hegesedést stb. létrehozva.

A Nemzetközi Endometriózis Kutatási Alapítvány (WERF) EndoCost elnevezésű felmérése rávilágított, hogy mindez nemcsak megnehezíti ezeknek a nőknek az életét, de nemzetgazdaságilag mérhető károkat okoz, hiszen mind a betegség gyógykezelése, mind a kiesett munkanapok száma komoly költségekkel terheli meg az államkasszát minden országban. A kutatásban magyar érintetteket is kérdeztek, és kiszámolták, hogy Magyarországon a 15 és 49 év közötti női lakosság 10 százaléka érintett, azaz megközelítőleg 240 ezer nőtársunk. Az ő gyógyításuk és azon munkanapjaik, melyek fájdalmaik miatt kiestek, 2,3 milliárd euróba kerültek a nemzetgazdaságnak, legalábbis elméletileg. Ezek a számok is mutatják, hogyendometriózistöbbeket érint, és sokkal nagyobb jelentőségű, mint gondolnánk.

Minden tizedik magyar nő szenved az endometriózis okozta panaszoktól. Fotó: Getty IMages

Tünetek

Az endometriózisban szenvedő nők mindenmenstruációelőtt és alatt szörnyű kínokat élnek át, és afájdalomnagyon gyakran kisugárzik az egész kismedencébe. A vérzés sokkal bőségesebb és rendszertelenebb a normálisnál. Kísérheti fáradékonyság, deréktáji fájdalom, bélgörcs, hasmenés, vagy éppen székrekedés is. Szintén igen kellemetlen tünete a szexuális aktus közben jelentkező fájdalom, mely olyan méreteket ölthet, hogy az érintett inkább elutasítja párja közeledését: ha ez hosszú távon megoldatlan probléma, az házasságok, párkapcsolatok felbomlásához vezethet. Végül, de nem utolsó sorban az endometriózis okozhat meddőséget: a teherbeesési esélyt 7-10 százalékra csökkentheti. Gyakori ilyenkor, hogy a betegség szinte teljesen tünetmentes, és csak az jelzi, hogy valami gond van, hogy az érintett hiába vár a gyermekáldásra.

Egy másik elmélet Az endometriózisról régóta tudjuk, hogy a tüszőrepedés elmaradása (folliculus persistens) talaján jön létre, amikor a ciklus során csak ösztrogének termelődnek, de progeszteron nem. Emiatt az endometriumsejtek a ciklus egész ideje alatt, sőt megvonásos vérzés alatt is proliferációs fázisban vannak - mondta el kérdésünkre dr. Elek Csaba nőgyógyász. "Ezt már a nyolcvanas években László-Gaál: Nőgyógyászati patológia című könyvében is leírták. Ezért véd afogamzásgátlóaz endometriózissal szemben, ezért lehet vele gyógyítani is. A műtét a peteérési elégtelenséget nem gyógyítja, tehát az alapbetegség megmarad, a betegség kiújulása tehát törvényszerű. Az endometriózis együtt jár myomával, endometrium hyperplasiával, méhtestrákkal, cisztás emlőbetegséggel, s gyakran ösztrogénfüggő emlőrákkal is, ezen betegségek egy tőről fakadnak, szintrópia indexük az egyhez közelít."

Okok

Egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mi okozza. Egyes kutatók az ún. retrográd menstruáció elmélet alapján azt állítják, hogy a menstruáció során visszafelé áramló vér jut ki a hasüregbe, szövetdarabokat sodorva magával. Egy másik elmélet szerint a méhnyálkahártyából származó szövettörmelék a méhből a nyirok- és vérkeringés útján juthat el a hasüregbe és a test más részeibe. Felmerült még okként azimmunrendszergyengülése, a hormonrendszer változása, illetve embrionális eredet. Ez utóbbi szerint az érintetteknél az endometrium-darabok már magzati korban megtalálhatók a hasüregben, és a pubertással, az első vérzéssel "aktiválódnak".

Diagnózis

A diagnózis a tünetek felvétele után hastükrözéses (laparoszkópiás) szövettani mintavétel alapján történik. Természetesen ezután a modern képalkotó eljárások, mint a röntgen, az ultrahang, a CT és az MRI felvételek a csomók elhelyezkedéséről és kiterjedéséről további fontos információkat adnak.

Gyógykezelés

A gyógykezelést a diagnózis felállítása után az orvos állapítja meg. Fontos a fájdalmak gyógyszeres csillapítása. Ezen kívül felírhatják hormontartalmú fogamzásgátló tabletták szedését, hiszen a ciklus kikapcsolásával a tünetek is megszűnnek, igaz, csak átmenetileg, amíg az érintett szedi a gyógyszereket. Ugyanígy csak átmenetileg, kilenc hónapig nyújt enyhülést a terhesség (hiszen ilyenkor nincs menstruációs ciklus). Általában az endometriális csomók műtét során történő sebészeti kimetszése jelent végleges megoldást, súlyos esetben pedig, amennyiben a betegnek gyógyszerrel csillapíthatatlan, erős alhasi fájdalmai vannak, felmerülhet az endometriózis miatt a méh- és a petefészkek eltávolítása is, de természetesen ez csak a szélsőséges esetekre vonatkozik.

Vannak olyan speciális mozgásformák is, melyek segíthetnek a probléma megoldásában: amennyiben az kezelőorvos jóváhagyja őket, érdemes kiegészíteni velük a konzervatív kezelést. Az egyik ilyen az ún. Arwen-torna, mely egy komplex, jógalégzésre és jóga alapgyakorlatokra épülő, szerzői joggal védett mozgásterápia. Olyan speciális mozgáselemeket tartalmaz, amelyek javítják a kismedencei szervek vérellátását, elősegítik a központi idegrendszer kiegyensúlyozott hormonális szabályozását. A másik endometriózis esetén is javasolt mozgásterápia az Aviva-torna, mely azt ígéri, hogy rendezi a menstruációs ciklust és hatékonyan kezel számtalan női problémát, például a meddőséget is.

Sokaknak segít az endometriózissal való harcban a makrobiotikus táplálkozás illetve a rendszeres jógázás: érdemes ezeknek is utánajárni és kipróbálni őket, természetesen a kezelőorvos tudtával és jóváhagyásával!

