Kiderült: ezért kell többet aludni a nőknek

Ha eltöltesz egy kis időt a TikTok vagy az Instagram wellness-tartalmait böngészve, belefuthatsz olyan állításokba, hogy a nőknek egy-két órával több alvásra van szükségük, mint a férfiaknak. A Science Alert cikke a tudomány oldaláról vizsgálta meg a kérdést, hogy kiderítse, tényleg hosszabb pihenőidőre van-e szükségük a nőknek, és ha igen, milyen okok állhatnak ennek hátterében.

Tovább alszanak a nők, de rosszabbul

Jónéhány kutatási eredmény alátámasztja a fenti állítást, ezek eredménye szerint a nők körülbelül 20 perccel többet alszanak, mint a férfiak. Egyes tanulmányok szerint még ennél is nagyobb lehet a nemek alvásigénye közötti különbség. Egy közel 70 ezer ember bevonásával végzett globális tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a 40–44 éves férfiak és nők közötti alvásidő-különbség körülbelül 23–29 perc. Egy másik nagyszabású, poliszomnográfiát alkalmazó tanulmány szerint a nők körülbelül 19 perccel tovább aludtak, mint a férfiak. Ebben a tanulmányban a nők több időt töltöttek mélyalvás fázisban is: az éjszaka körülbelül 23 százalékát, míg a férfiak körülbelül 14 százalékát. A tanulmány azt is megállapította, hogy az alvás minősége csak a férfiaknál romlott az életkorral. Mindkét kutatásban hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az alvásigényünk egyénenként jelentősen eltér - nemtől függetlenül egyes embereknek több, másoknak kevesebb időt kell az ágyban tölteniük ahhoz, hogy megfelelően kipihenjék magukat.

A nők körülbelül 20 perccel többet alszanak, mint a férfiak. Fotó: Getty Images

Annak ellenére, hogy a nők tovább alszanak egy kicsivel, általában rosszabb alvásminőségről számolnak be. Körülbelül 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak náluk álmatlanságot is.

Hogy miért is kell hosszabb ideig aludni a nőknek a férfiakhoz képest, arra többféle magyarázat is létezik. Igényüket biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők összetett keveréke alakítja, a komplex folyamatot pedig nehéz egyetlen tanulmányban vizsgálni. A nemek közötti különbségek felerősödnek pubertáskorban, terhesség alatt, szülés után és perimenopauzában – ezek mind hormonális változásokhoz kapcsolhatók. Például premenstruációs fázisban és az ösztrogén illetve progeszteron ingadozása esetén gyakoriak az alvászavarok, a nőknek tehát átlagosan többet kell az ágyban tölteniük ahhoz, hogy kipihenhessék magukat. Vannak olyan betegségek is, amelyek a nőknél gyakoribbak, és szintén hatással lehetnek az alásra: ilyenek mint a pajzsmirigyproblémák vagy vashiány. A nők körében magasabb a depresszió és szorongás előfordulása is, ami miatt az érintettek hosszabb ideig alszanak, mégis kevésbé pihentető az éjszakájuk.