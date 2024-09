Állandó fáradtság és szédülés: mikor gyanakodjunk vashiányra?

Ha fáradékonyak, ingerlékenyebbek vagyunk, elképzelhető, hogy vashiányunk van. De hogy milyen egyéb tünetek utalhatnak még a vashiányos állapotra, és milyen módon rendezhetjük vasraktárainkat, arról dr. Fehér Ágnes, a Trombózis- és Hematológiai Központ belgyógyász, hematológus szakorvosa foglalta össze közleményében a legfontosabb tudnivalókat.

Vas: a nélkülözhetetlen elem

A vas esszenciális ásványi anyag, számos alapvető biológiai folyamatban játszik nélkülözhetetlen szerepet. A hemoglobin alkotóelemeként gondoskodik az oxigén sejtekhez történő szállításáról, emellett elengedhetetlen az energiatermeléshez, sejtnövekedéshez, immunvédekezéshez, hormontermeléshez és idegrendszeri funkciókhoz is. A vasból 2-5 grammot tárol szervezetünk, ennek negyede a májban raktározódik. Mivel szervezetünk folyamatosan veszít vasat is, ezért pótlásáról (táplálék útján történő beviteléről) nekünk kell gondoskodnunk.

Népbetegségnek számít a vashiány, amely a fejlett országokban élők 60-80 százalékát is érintheti. Fotó: Getty Images

A vashiány okai

Vashiányról akkor beszélünk, amikor a szervezet vastartalma a normálisnál alacsonyabb. Fontos kihangsúlyozni, hogy a vashiány nem betegség, hanem egy állapot, amelynek okait minden esetben tisztázni kell – hívja fel a figyelmet dr. Fehér Ágnes. A vashiány meglehetősen széles körű egészségügyi probléma, a társadalom valamennyi rétegét érintheti (gyakoribb előfordulás mutatkozik várandósoknál, nőknél, tinédzsereknél). A vashiány hátterében az elégtelen vasbevitel (vegán életmód) mellett a vasvesztést és a vasfelszívódás zavarait is kereshetjük. Vasvesztés hátterében általában valamilyen vérzésforrás áll, nők esetében menstruációs zavarok/erőteljes menstruáció az ok, viszont vashiány esetén a gasztrointesztinális vérzések lehetőségét is ki kell zárni. Felszívódási zavarok esetében is többféle kórkép felmerülhet, például cöliákia, krónikus gyulladásos betegségek.

Milyen tünetek jelezhetik a vashiányt, vashiányos vérszegénységet?

A vashiányos vérszegénység tünetei a hemoglobinszint csökkenése miatt jelentkeznek, amely hatással van a vörösvérsejtek oxigénszállító képességére. Mint dr. Fehér Ágnes mondja, a hiányállapotnak kezdetben nem is feltétlenül vannak jellegzetes tünetei. A legtöbbször egy-egy banális vérvétel során derül fény a problémára. Az első feltűnő tünet általában a fizikai teljesítőképesség csökkenése, a fejfájás és a szédülés. A vashiányos beteg gyengébbnek, fáradékonyabbnak érzi magát, gyakori az aluszékonyság. Kifejezett panaszt okozhat a körmök és a szájzug repedezettsége, a hajhullás, esetenként a szárazabb bőr. Súlyos vérszegénység fennállása esetén a páciens minimális terhelésre is légszomjat említ, szív-érrendszeri társbetegség fennállásakor akár mellkasi fájdalom is jelentkezhet. Feltűnő lehet a páciens sápadtsága és a halvány nyálkahártyák, de ez habituális is lehet, vashiányos vérszegénység alátámasztásához laborvizsgálat szükséges. Manapság már nem jellemző ritka tünet a pica, amikor a vashiányos beteg ellenállhatatlan késztetést érez a legkülönfélébb dolgok szájba vételére, evésére (kávézacc, papír, agyag).

Ha vashiányra gyanakszol

"Amennyiben a fenti tünetek felvetik annak a lehetőségét, hogy vashiányunk van, először laborvizsgálat szükséges a vashiány vagy vashiányos vérszegénység igazolására. Ezt követően szükséges annak kiderítése, hogy mi okozza a vashiányos állapotot" – hangsúlyozza dr. Fehér Ágnes. A kivizsgálás részét képezi nőknél a nőgyógyászati szakvizsgálat, a székletvérvizsgálat, a gasztrointesztinális traktus endoszkópos vizsgálata, emellett gyakran szövettani mintavétel is szükséges (például cöliákia igazolására).

A vaspótlás (amennyiben nem felszívódási zavar áll fenn és nem súlyos a vashiányos vérszegénység) lehetőség szerint szájon át adott vastartalmú készítményekkel történik, melyekből sokféle kombináció van közforgalomban. Egyéni érzékenységtől függően a szájon át szedett tablettáknak gasztrointesztinális mellékhatásai lehetnek, ilyenkor érdemes kipróbálni másféle készítményt (például vas-szulfát tartalmú helyett vas-glükonát készítményt). A vasfelszívódás hatékonyságának növelése céljából javasolt a vaskészítményeket másnaponta szedni. Ha a beteg nem tolerálja az orális készítményeket, vagy olyan felszívódási zavar áll fenn, amely lehetetlenné teszi a szájon át történő vaspótlást, esetleg súlyos vashiányos vérszegénység áll fenn és mielőbbi beavatkozást igényel, akkor vénás vaspótlásra lesz szükség.