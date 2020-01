Lábszárfekély: így alakul ki

A lábszárfekélyek a fekélyek leggyakoribb fajtája, a fekélyes betegek 90 százalékánál a boka körül jelenik meg a sebesedés. Általában az idősebb korosztály szenved tőle, de egyes rendellenességek, betegségek miatt fiatalabb korban is kialakulhat. Három csoportját különböztetjük meg aszerint, hogy milyen probléma áll a hátterében:

Vénás fekély

Ez a leggyakoribb típus, a lábszárfekélyes esetek közel 80 százaléka ide tartozik. Ahogy neve is utal rá, ebben az esetben vénás eredetű megbetegedésre vezethető vissza afekélykialakulása. Tulajdonképpen a vénás keringési zavar végállapotát jelöli. A vénás lábszárfekély kialakulásához nincs szükség külső sérülésre, a súlyos keringési zavar miatt gyakorlatilag belülről kezd el kifekélyesedni a láb. Ám a már kialakult fekélyes seb hajlamos a felülfertőződésre, amiben külső tényezők (nem megfelelő higiénia, törölközés, stb.) is szerepet játszanak.

A kötözés fontos a lábszárfekély gyógyulásához és a felülfertőződés megakadályozásához. Fotó: iStock

Artériás fekély

Amikor érelzáródás akadályozza a keringést és ezzel együtt a beteg terület megfelelő vérellátását, akkor beszélünk artériás fekélyről. Létezik heveny artériás érelzáródás, amely az esetek többségében tromboembólia következménye és a pitvarfibrilláció gyakori kísérője. Ilyenkor az alsó végtagon hirtelen alakul ki heves fájdalom, a bőr kivilágosodik, az izmok mozgásképtelenek lesznek. Sürgős orvosi beavatkozást igényel, az elzáródást okozó vérrögöt el kell távolítani.

Idült vagy krónikus artériás elzáródás esetén az artériák lassabban szűkülnek be. Erre akkor kell gyanakodni, ha azt tapasztaljuk, egyre kisebb távot tudunk lesétálnifájdalomnélkül. Ahogy romlik a láb keringése, úgy súlyosbodnak a panaszok.

Diabétesz okozta lábszárfekély

Közel minden 8. cukorbeteget érinti a diabéteszes lábszárfekély, és az alsó végtagi amputációk jelentős százaléka tudható be annak, hogy ezt elhanyagolják, nem kezelik megfelelően. Pedig a probléma egyszerűen megelőzhető lenne azzal, hogy megfelelően beállítják és szinten tartják a vércukorszintet. Ha azonban valakinek tartósan magas a vércukra, az roncsolja az erek falát, ami miatt károsodik a keringés és a szövetek nem jutnak elegendő oxigénhez. Innen pedig már egyenes út vezet a lábszárfekélyek kialakulásához.

Diabéteszes fekély: miért nem javul? A cukorbetegség egyik gyakori szövődménye a lábszárfekély, amely súlyos esetben akár az érintett végtag amputációjához is vezethet. A betegek gyakran orvostól orvosig járnak problémájukkal, de lényeges változást nem tapasztalnak az állapotukban. Részletek itt.

A lábszárfekély kialakulásának stádiumai

A vérrög okozta hirtelen artériás elzáródáson kívül a lábszárfekély létrejötte hosszabb folyamat. Kezdetben a helytelen vérkeringés miatt ödémásodik a láb, bedagad a boka környéke (vénás fekélynél ilyenkor nagyobb visszerek, seprűvénák jelennek meg), a beteg tapasztalja a "nehéz láb" érzést. A következő szint, amikor megváltozik a bőr pigmentációja. Először a hám vékonyodik, a bőr sápadt, világos lesz. Majd a hajszálerek károsodása miatt vörösvértestek lépnek ki az érpályából, és a belőlük lebomláskor felszabaduló, vasat tartalmazó anyagok foltokban rozsdabarna elszíneződést hagynak maguk után. Emellett a boka körüli bőr kötőszövete elkezd zsugorodni, emiatt tapasztalható, hogy a bőr egy sávban feszessé válik, húzódik, hámlik.

Az alapbetegségtől függően zsibbadás, bizsergés, fájdalom is előfordulhat, egyes fekélyes betegek beszámolnak a láb feszülő érzéséről is. Kezelés nélkül a salakanyagok nem tudnak távozni az érintett területről, a rossz oxigénellátás pedig gyulladáshoz, szövetelhaláshoz vezet. Végül megjelenik a nyílt seb: először csak egészen aprócska hámhiány formájában, amely azonban rendkívül gyorsan terjeszkedhet a bőr felszínén és mélyében is. A jellemzően levedző, nedvező foltokat fontos kezelni, fertőtleníteni és kötözni. Ha már gennyes váladék is ürül a sebből, az fertőzésre, gyulladásra utal.

Összességében elmondható, hogy minél hamarabb vesszük észre a lábszárfekély kialakulását, vagy kialakulásához vezető tüneteket, annál gyorsabban és hatékonyabban orvosolható a probléma. Mindenképp forduljunk orvoshoz, mert fontos a szakszerű és alapos kivizsgálás, az okok feltárása és azok kezelése. Az alapprobléma megszüntetése nélkül ugyanis a fekély sem fog gyógyulni, vagy újra és újra kiújul a későbbiekben.