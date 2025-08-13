Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Szeles Mónika a betegségéről vallott: „egy helyett két labdát láttam”

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Autoimmun izom- és ízületi betegséggel él, de mint mondja: a labda mindig pattog, nekünk pedig csak alkalmazkodnunk kell hozzá.

Egyfajta izom- és idegi működést is befolyásoló autoimmun betegséget, myasthenia gravist diagnosztizáltak Szeles Mónikánál – derült ki az egykori teniszező Associated Pressneknek adott interjújából.

Szeles Mónika egy korábbi rendezvényen.
Szeles Mónika 2022-ben Miamiban. Fotó: Getty Images

A labda mindig pattog, most ehhez kell alkalmazkodni

Az 51 éves kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező betegségének első jeleit három éve fedezte fel, amikor gyerekekkel teniszezett, és egy labda helyett kettőt látott, majd a karjaiban is gyengeséget érzett. Ekkor fordult orvoshoz, azóta pedig – bár megtanulta ezt kezelni – betegsége igencsak megnehezíti a mindennapi életét. Persze nem adja fel, mint fogalmaz: „van egy dolog, amit a mentoráltjaimnak mindig elmondok: Mindig alkalmazkodnod kell. A labda pattog, és neked csak alkalmazkodnod kell hozzá. És én is ezt teszem most.”

A myasthenia gravis egy izomgyengeséggel és fáradtsággal járó, ritka autoimmun betegség, amelynek során az izmok és az idegek közötti kommunikáció zavart szenved. Felléptekor az izomsejtek felszínén levő acetil-kolin receptorok hibája miatt az idegek felől jövő ingerület nem továbbítódik az izomsejtekre, így azok nem tudnak megfelelően dolgozni.

Szeles arról is beszélt az interjúban, hogy élete újrakezdések sorozata. Például azután is újra kellett kezdenie, hogy az 1993-as hamburgi torna negyeddöntőjében egy férfi megkéselte, de mostani betegsége is óriási változást hozott az életében.

myasthenia gravis izomgyengeség neurológiai betegség Szeles Mónika teniszező
