Lassíthatja az agyöregedést ez a gyógyszer

A metformin többféle folyamaton keresztül is segíti a vércukorszint-szabályozást, ezért gyakran írják fel olyan cukorbetegek számára, akiknél az életmód-terápia önmagában nem elegendő a kívánt vércukorértékek eléréséhez. Emellett több korábbi tanulmány is öregedésgátló hatást tulajdonít a szernek. E vizsgálatok egyrészt megfigyeléses adatokon, másrészt talajférgeken, gyümölcslegyeken és rágcsálókon végzett kísérleteken alapultak. Mint azt a ScienceAlert írja, főemlősökön mindeddig nem tesztelték a készítmény e hatását, ezért a Kínai Tudományos Akadémia kutatói Jüanhan Jang vezetésével megszerveztek egy 40 hónapos, közönséges makákókkal zajló kutatást. E faj az ember egyik legközelebbi rokona. A kísérletbe 13-16 éves hím makákókat vontak be – ez emberi életévekben számítva 40-50 évnek felel meg.

A több mint három év folyamán az állatok egy része naponta kapott metformint, arányosan nagyjából olyan dózisban, mint ahogyan a 2-es típusú cukorbetegeket is kezelik. A kontrollcsoport majmainak ezzel szemben placebót adtak. Ami az így kapott eredményeket illeti, a kutatócsoport szerint a metformint kapó csoportban olyan öregedésgátló hatás mutatkozott, amely alapján a szer a jövőben alkalmas lehet akár neurodegeneratív és egyéb krónikus betegségek kezelésére is. A kísérleti alanyoknál mind az öregedés élettani jeleit, mind a memória, a tanulási képesség és a gondolkodás változását megfigyelték, akárcsak az agy morfológiáját.

A metformin csökkentette az öregedéssel összefüggő gének kifejeződését többféle különböző szövetben is, befolyásolva olyan, az öregedéshez kapcsolódó folyamatokat, mint a sejthalál és a fibrózis. Újraaktivált továbbá más, az öregedés által elnyomott folyamatokat, így például a DNS-javítást és a lipidanyagcserét. A hatóanyag a máj öregedését is lassította, erősítve azon vegyületek termelődését, amely a máj védelméért felelnek. Mindazonáltal a legfontosabb felfedezés, hogy a szer ténylegesen késleltette az agyöregedést, olyan idegvédő hatást biztosítva az idősebb makákóknak, amely által homloklebenyük átlagosan közel hat évet nyert. Ezzel együtt a kutatók a Cell folyóiratban megjelent tanulmányukban hangsúlyozzák, hogy egyelőre túl kevés bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük: a metformin képes lehet óvni az emberi agyat az öregedés hatásaitól.

Borítókép: Getty Images