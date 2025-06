Hol fáj a fejed? A féloldali fájdalom ezt jelezheti

A féloldali fejfájás ugyanolyan kínzó lehet, mint amikor a fej más részein jelentkezik a fájdalom, ám az okok között elsődleges és úgynevezett másodlagos fejfájást is diagnosztizálhatnak. Mint azt dr. Para Szabolcs neurológus (Fájdalomközpont – Prima Medica) írja lapunkhoz eljuttatott közleményében, mindezt azért nagyon fontos tisztázni, mert teljesen más kezelést igényelhet például a migrén, mint a gerincprobléma miatt jelentkező fejfájás.

Az elsődleges féloldali fejfájás típusai

Bizonyos esetekben a fejfájás a fej egyik oldalán intenzívebben jelentkezhet, mint a másikon, illetve az is előfordulhat, hogy kizárólag az egyik oldalán érzékelhető. Ilyen panaszt okozhat többféle elsődleges fejfájás is. Az elsődleges vagy primer fejfájás önálló betegségnek tekinthető, és nincs egyetlen, minden esetben beváló gyógymódja. Lássuk, mit érdemes tudni ezekről az elsődleges fejfájástípusokról.

Migrén: tipikusan csak az egyik oldalon, például a tarkó, halánték vagy a homlok jobb oldalán érezhető, lüktető fájdalom. Egy tízes fájdalompontozó skálán 6-9-es erősségű, és órákon, akár egy-két napon át is tarthat. Jellemzője, hogy fizikai aktivitás fokozza és rosszullét, hányinger, fényérzékenység társul hozzá. Ezt a gyakran aurajelenségekkel bevezetett fejfájást nők háromszor gyakrabban tapasztalják.

Cluster fejfájás: jellemzően csak az egyik szem körül, mögött vált ki intenzív fájdalmat, többnyire időszakosan jelentkezve. Egyes időszakokban előfordul, hogy napról napra kialakul, jellemzően 2-3 órával a lefekvés után, vagy a hajnali órákban erre ébred a beteg. Máskor viszont akár hónapokig, egy évig sem jelentkezik. A cluster fejfájáshoz rendszeresen társul könnyezés, orrfolyás vagy dugulás, szemhéjcsüngés, szemvörösség, esetleg izzadás a homlokon vagy arcon, pupillabeszűkülés. A 30-60 perces roham nagyon erőteljes: a beteg nyugtalan, járkál, dörzsöli a fejét – ellentétben a migrénnel, ahol inkább csendet és sötétséget keres.

Paroxizmális hemicrania: ez a fejfájástípus jóval ritkább, mint az többi. A cluster fejfájáshoz hasonlóan a rohamok eltartanak egy ideig. Ezzel együtt rövidebbek (10-30 perc) és gyakoribbak (naponta 5-15 alkalommal). A fej egyik oldalán jelentkező szúró vagy égető fájdalom mellett influenzára hasonlító tünetek – orrfolyás, verejtékezés – is előfordulhat.

Hemicrania continua: ritka, állandó egyoldali fejfájás, amely mindig ugyanazon az oldalon jelentkezik. A fájdalom folyamatosan jelen van, napi 24 órában, de időnként felerősödhet. Jellemző tünete, hogy a fejfájás tompa vagy nyomó jellegű, időnként erősebb, szúró, lüktető rohamokkal, továbbá társulhat könnyezéssel, orrdugulással, szemvörösséggel az érintett oldalon.

Mitől alakulhatnak ki másodlagos fejfájások?

A másodlagos fejfájás kifejezés arra utal, hogy a fejfájás csupán tünete egy alapbetegségnek, vagyis a probléma forrását máshol kell keresni. A koponyával kapcsolatos, illetve a gerinc nyaki szakaszán jelentkező betegségeknél például a fájdalom legtöbbször féloldali vagy a tarkóra korlátozódik. A fájdalom bizonyos fejmozdulatra vagy fejtartásra (hosszas olvasás, telefonhasználat, számítógépen történő munkavégzés stb.) jelenik meg, esetleg éjjel jelentkezik a fej kedvezőtlen helyzete miatt.

„Mivel a fejfájás okai rendkívül összetettek, az anamnézis felvételkor a szakorvosnak rá kell kérdeznie a lehető legtöbb körülményre: mikor kezdődött a panasz, jelenleg is fáj-e, milyen gyakran fordul elő, alváskor is jelentkezik-e, milyen erős, milyen a jellege, vannak-e kiváltó, súlyosbító vagy enyhítő tényezők. Az egyik legfontosabb kérdés pedig a fejfájás lokalizációára vonatkozik, vagyis, hogy hol fáj a páciens feje. Természetesen támaszkodni kell még a szakorvosi vizsgálatok eredményeire, mindig szükséges a nagylabor vizsgálat is, de ha féloldali fejfájásról van szó, akkor leggyakrabban migrénre szoktunk gondolni” – hangsúlyozza dr. Para Szabolcs. Hozzátette: a hatékony kezelés a helyes diagnózison alapul. Ez migrén esetében lehet megelőző terápia, rohamgyógyszer és akár botoxkezelés is a krónikus migrénben, más fejfájás típusok esetén pedig az azoknak megfelelő terápiákra kell támaszkodni.