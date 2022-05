Demencia: életkoronként változnak a kockázati tényezők

A demencia - értelmi hanyatlás, elbutulás - az agyi idegsejtek számának folyamatos csökkenésével járó állapot, ami leggyakrabban 65 éves kor felett jelentkezik. A kognitív funkciók leépülésének több jellegzetes és gyakori tünete van, ezek közé tartozik az emlékezetkihagyás, a figyelemzavar, az agykéreg működését érintő zavarok (beszédzavar, érzékszervi működési zavar, mozgászavar), és az ítélőképesség hanyatlása. A demenciának különböző típusai vannak, az egyik leggyakoribb az Alzheimer-kór.

A demenciának több típusa és igen jellegzetes tünetei vannak. Fotó: Getty Images

A demencia kialakulásának pontos oka máig rejtély, de számos kutatás eredményei igazolták, hogy egyes betegségek megléte növelheti a kockázatot. Egy, az American Academy of Neurology című folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány szerzői ennél is tovább mentek: megállapították, hogy a demencia kockázati tényezői - beleértve az életmóddal összefüggésbe hozható betegségek, mint például a diabétesz vagy egyes szív- és érrendszeri problémák - az életkor előrehaladtával változhatnak - számol be róla a Medical News Today.

Egy újabb mérföldkő

A kohorszvizsgálatba 5 ezer résztvevőt vontak be: állapotukat tíz éven át követték. A kutatók kifejezetten a demencia kockázati tényezőit vizsgálták a különféle szív- és érrendszeri problémák, valamint az életkor alapján. Figyelembe vették a résztvevők egészségügyi problémáit - például a magas vérnyomást és a cukorbetegséget -, és azt is, hogy az évek során hány embernél alakult ki demencia. Az eredmények alapján körvonalazódott, hogy a főbb kockázati tényezők életkoronként eltérőek lehetnek.

Míg 55 éves korban a demencia kialakulásának legfőbb kockázati tényezője a kutatók szerint a szisztolés vérnyomás és a cukorbetegség volt, addig 65 éves korban a szívbetegség. A 70 és 75 éves résztvevőknél a cukorbetegség és a stroke, a 80 éveseknél pedig a cukorbetegség, a stroke és a szívritmuszavar bizonyult a legjelentősebb kockázati tényezőnek.

Az eredmények alapján levont általános következtetések ellenére a kockázati tényezők egyénenként eltérőek lehetnek, ezért célszerű egyéni szinten vizsgálni és megjósolni a demencia kialakulásának lehetőségét és esélyét - nyilatkozta a Medical News Today-nek Emer McGrath, a tanulmány vezető szerzője. Ugyanakkor azt is hozzátette: egyértelműen kiderült, hogy a különféle szív- és érrendszeri megbetegedések és a diabétesz kialakulásának megelőzése, valamint a magas vérnyomás kontrollálása és az egészséges életmód csökkentheti a demencia jövőbeli kialakulásának kockázatát.

Noha a tanulmánynak megvoltak a korlátai, az eredmények segíthetnek az orvosoknak abban, hogy beazonosítsák a leginkább veszélyeztetett embereket, a későbbiekben pedig új, személyre szabott kezelések kifejlesztését az érintettek számára.