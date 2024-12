Agyrázkódást szenvedhettél, de nem tudsz róla? Ezek az árulkodó jelei

Agyunk az egyik legfontosabb szervünk, nem is véletlen, hogy kiemelt védelmet élvez: kemény, csontos koponya zárja körül, emellett szövetek, membránok és folyadék is gondoskodik arról, hogy megőrizze épségét. Ennek ellenére bizonyos külső hatásoktól - elsődlegesen ütésektől - mégis sérülhet az agy szövete. A legtöbb trauma valamilyen ütés miatt következik be, ilyenkor az agy odacsapódhat a koponya belső falához, ami ez zúzódást és idegi sérülést okozhat. Az ilyenkor kialakuló, enyhébb sérülést nevezzük agyrázkódásnak, melynek tüneteit a Cleveland Clinic cikke foglalta össze.

Az agyrázkódás jelei

Sportolás közben egy fejnek csapódó labda után gyakran viccelődik az érintett azzal, hogy "csillagokat lát", vagy hogy "cseng a füle". Ezek a játékos tünetleírások azt a látszatot kelthetik, hogy nem történt komoly dolog, és igaz is, hogy az agyrázkódás az esetek túlnyomó részében nem idéz elő életveszélyes állapotot. Előfordulhat azonban, hogy a panaszok napokig, sőt akár hetekig is érezhetőek.

Fotó: Getty Images

Egyetlen ilyen trauma általában nem okoz maradandó agykárosodást, hogyha azonban valaki sokszor szenvedi el, annál idővel az agy szerkezete és működése is megváltozhat. Nagy a veszélye az olyan sportolóknál, akiknek a fejét többször éri valamilyen erőhatás - legyen az ütés, vagy nagy erővel szálló labda. Ez olyan szövődményeket válthat ki, ami növelheti bizonyos súlyos egészségi állapotok kialakulásának kockázatát.

Az ütés, ütődés mértéke, illetve annak helye nem játszik szerepet abban, hogy mennyire komoly az agyrázkódás, vagy hogy milyen súlyosak a tünetei. Sokszor nehezen körülírható, rossz közérzet utal csak rá, amivel többnyire nem is fordul orvoshoz az ember. Máskor zavartság, egyensúlyvesztés, nehézkes mozgás jelentkezik miatta. Ezeket a panaszokat néha észre sem veszik az érintettek magukon, és a környezetük hívja fel a figyelmüket arra, hogy furcsán viselkedik.

A leggyakoribb fizikai tünetek az alábbiak:

Fejfájás vagy nyomásérzés a fejében;

Zavartság érzete, koncentrációs nehézségek;

Ingerlékenység;

Nyaki fájdalom;

Szédülés;

Hányinger és hányás;

Kettős látás (diplopia);

Homályos látás;

Fényérzékenység (fotofóbia);

Fülcsengés;

Érzékenység az erős hangokra (hyperacusis).

A súlyosabb agyrázkódásra, így az esetleges komolyabb agysérülésre utaló jelek közé tartozik a korábbi tünetek rosszabbodása, fokozódása (például az állandósuló hányás vagy a nagyon komoly fejfájás), a görcsök, a különböző méretűre tágult pupillák. Amennyiben ilyen tüneteket tapasztalunk magunkon, egy pllanatot se hezitáljunk, forduljunk orvoshoz!