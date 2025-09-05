Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Agyrázkódás: tévhit, hogy nem aludhat a beteg – Napok után is jelentkezhetnek új tünetek

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az agyrázkódás jeleivel érdemes tisztában lenni. Nem mindegyik jelentkezik azonnal: egyes tünetek csak napokkal később utalnak arra, hogy baj van.

Az agyrázkódás általában esés, sportsérülés vagy közlekedési baleset folyománya. Egy nyílt agysérülésnél a koponya is sérül, és az agyszövet felszínre kerül. A zárt agysérülésnél ezzel szemben a koponyán nincs látható sérülés, hasadás vagy vérzés, az agyszövet azonban károsodik. Egy ütés vagy baleset során az agy odacsapódhat a koponya belső falához, és ez zúzódást, a vérerek megrepedését, vérzést vagy idegi sérülést okozhat. Az ütés következtében kialakuló enyhe fokú sérülést nevezzük agyrázkódásnak.

Fiatal férfi a fájó fejét fogja mindkét kezével.
Nem csak sportolókat érinthet az agyrázkódás. Fotó: Getty Images

Agyrázkódás utaló tünetek

Az enyhe traumás agysérülés után gyakori tünet a fejfájás, zavartság és memóriazavar. Utóbbi általában a agyrázkódást okozó esemény elfelejtésével jár – írja a Mayo Clinic. A agyrázkódás fizikai tünetei lehetnek a fentieken túl:

  • fülzúgás
  • hányinger, hányás
  • fáradtság vagy álmosság
  • homályos látás
  • szédülés

Hozzátartozóként a következőket is megfigyelhetjük az agyrázkódást elszenvedő személynél:

  • ideiglenes eszméletvesztés, bár ez nem mindig fordul elő
  • elmosódott beszéd 
  • késéssel válaszol a kérdésekre
  • kába a tekintete
  • feledékenység, például ugyanazt a kérdést többször is felteszi

Napokkal később is jelentkezhetnek panaszok

Az agyrázkódás tünetei azonnal jelentkezhetnek, ugyanakkor néha csak napokkal a sérülés után mutatkoznak meg egyes panaszok. Ilyenek lehetnek például:

  • koncentrációs és memóriazavarok
  • ingerlékenység és egyéb személyiségváltozások
  • érzékenység a fényre és a hangokra 
  • alvászavarok
  • hangulatingadozás vagy depresszió
  • változások az ízlelésben és a szaglásban

Épp ezért fontos, hogy egy baleset vagy egy fejet érő sérülést követően minél előbb orvoshoz forduljunk! A szakemberek általában képalkotó vizsgálatok alapján állapítják meg a sérülés mértékét. Az agyrázkódás enyhe sérülésnek számít, és a legtöbb esetben csak pihenésre van szükség utána. Ha viszont komolyabb a sérülés, és már vérzés vagy duzzanat keletkezett az agyban, műtétre is szükség lehet.

Aludhat a sérült

A közhiedelemmel ellentétben az alvás nagyon is fontos szerepet tölt be az agyrázkódásból való gyógyulás folyamatában. Tévhit, hogy nem szabad hagyni a sérültet elaludni, és hogy fel kell ébreszteni pár óránként, ha mégis álomba merül, hogy kiderüljön, hogy biztos jól van-e. Hozzátartozóként annyit tudunk tenni, hogy pár óránként ránézünk és ellenőrizzük, egyenletesen lélegzik-e, illetve hánykolódik-e az ágyban.

trauma agyrázkódás agyrázkódás tünetei agyi sérülés

