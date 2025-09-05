Agyrázkódás: tévhit, hogy nem aludhat a beteg – Napok után is jelentkezhetnek új tünetek

Az agyrázkódás általában esés, sportsérülés vagy közlekedési baleset folyománya. Egy nyílt agysérülésnél a koponya is sérül, és az agyszövet felszínre kerül. A zárt agysérülésnél ezzel szemben a koponyán nincs látható sérülés, hasadás vagy vérzés, az agyszövet azonban károsodik. Egy ütés vagy baleset során az agy odacsapódhat a koponya belső falához, és ez zúzódást, a vérerek megrepedését, vérzést vagy idegi sérülést okozhat. Az ütés következtében kialakuló enyhe fokú sérülést nevezzük agyrázkódásnak.

Nem csak sportolókat érinthet az agyrázkódás. Fotó: Getty Images

Agyrázkódás utaló tünetek

Az enyhe traumás agysérülés után gyakori tünet a fejfájás, zavartság és memóriazavar. Utóbbi általában a agyrázkódást okozó esemény elfelejtésével jár – írja a Mayo Clinic. A agyrázkódás fizikai tünetei lehetnek a fentieken túl:

fülzúgás

hányinger, hányás

fáradtság vagy álmosság

homályos látás

szédülés

Hozzátartozóként a következőket is megfigyelhetjük az agyrázkódást elszenvedő személynél:

ideiglenes eszméletvesztés, bár ez nem mindig fordul elő

elmosódott beszéd

késéssel válaszol a kérdésekre

kába a tekintete

feledékenység, például ugyanazt a kérdést többször is felteszi

Napokkal később is jelentkezhetnek panaszok

Az agyrázkódás tünetei azonnal jelentkezhetnek, ugyanakkor néha csak napokkal a sérülés után mutatkoznak meg egyes panaszok. Ilyenek lehetnek például:

koncentrációs és memóriazavarok

ingerlékenység és egyéb személyiségváltozások

érzékenység a fényre és a hangokra

alvászavarok

hangulatingadozás vagy depresszió

változások az ízlelésben és a szaglásban

Épp ezért fontos, hogy egy baleset vagy egy fejet érő sérülést követően minél előbb orvoshoz forduljunk! A szakemberek általában képalkotó vizsgálatok alapján állapítják meg a sérülés mértékét. Az agyrázkódás enyhe sérülésnek számít, és a legtöbb esetben csak pihenésre van szükség utána. Ha viszont komolyabb a sérülés, és már vérzés vagy duzzanat keletkezett az agyban, műtétre is szükség lehet.

Aludhat a sérült

A közhiedelemmel ellentétben az alvás nagyon is fontos szerepet tölt be az agyrázkódásból való gyógyulás folyamatában. Tévhit, hogy nem szabad hagyni a sérültet elaludni, és hogy fel kell ébreszteni pár óránként, ha mégis álomba merül, hogy kiderüljön, hogy biztos jól van-e. Hozzátartozóként annyit tudunk tenni, hogy pár óránként ránézünk és ellenőrizzük, egyenletesen lélegzik-e, illetve hánykolódik-e az ágyban.